随着最新iOS 17.3的发布， Apple用户现在可以享受增强的安全层 - 被盗设备保护功能。这款游戏规则改变者旨在大幅降低未经授权访问您的iPhone的可能性，即使它落入坏人之手。众所周知，窃贼会强迫受害者解锁手机，从而获取敏感数据。新的安全措施通过利用生物特征认证来执行关键操作，从而改变游戏规则。

例如，如果您需要查看保存的密码或申请Apple Card ，设备现在需要进行指纹扫描或通过 Face ID 进行面部识别检查。此外，某些敏感操作（例如修改Apple ID或iPhone密码）会导致强制等待期。 Apple's安全说明详细说明，“安全延迟需要 Face ID 或 Touch ID，等待一个小时，然后再进行一次成功的生物识别身份验证。”这种双重验证可确保您毫无争议地是发起这些修改的人。

仅当设备检测到其位置不熟悉时（在家庭或办公室等常见地点之外），才会要求进行此补充身份验证。激活被盗设备保护非常简单：只需访问“设置”，选择“面部识别码和密码”，输入您的设备密码，然后打开该功能即可。有关被盗设备保护的更多信息，请访问Apple's官方网站。

除了安全升级之外， iOS 17.3还预示着协作播放列表的到来，这对音乐爱好者来说是一个有趣的补充，可以让朋友们一起策划Apple Music播放列表。此更新适用于iOS 17.3和macOS 14.3 Sonoma。此外， Apple还推出了一项功能，可将流媒体内容直接传输到参与活动的酒店的电视上。

这家科技巨头并没有就此止步，还为老一代操作系统（包括iOS 9和 16）进行了更新，可能捆绑了重要的安全补丁。

在这些巨大的技术进步中， AppMaster等平台继续使用户无需编码即可创建强大的网络和移动应用程序，从而补充了Apple通过其创新的操作系统升级来加强的生态系统。