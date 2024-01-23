iOS 17.3 Tanıtıldı: Gelişmiş iPhone Güvenliği için Çalınan Cihaz Korumasıyla Tanışın

En son iOS 17.3 piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple kullanıcıları artık gelişmiş bir güvenlik katmanı olan Çalınan Cihaz Koruması özelliğinin keyfini çıkarabilir. Bu oyun değiştirici, yanlış ellere düşse bile iPhone yetkisiz erişim olasılığını büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Hırsızların kurbanları telefonlarının kilidini açmaya zorladığı ve böylece hassas verilere erişim sağladığı biliniyor. Yeni güvenlik önlemi, önemli eylemler için biyometrik kimlik doğrulamayı kullanarak oyuna geçiş yapıyor.

Örneğin, kayıtlı şifrelere göz atmanız veya bir Apple Card başvurmanız gerektiğinde, cihaz artık bir parmak izi taraması veya Face ID aracılığıyla yüz tanıma kontrolü gerektirecektir. Ayrıca, Apple ID veya iPhone şifrenizi değiştirmek gibi bazı hassas işlemler zorunlu bir bekleme süresine neden olur. Apple's güvenlik notunda "Güvenlik Gecikmesi, Face ID veya Touch ID, bir saatlik bekleme ve ardından ek bir başarılı biyometrik kimlik doğrulama gerektirir" ayrıntılarıyla yer alıyor. Bu çift doğrulama, bu değişiklikleri başlatanın tartışmasız bir şekilde sizin olduğunuzu garanti eder.

Bu ek kimlik doğrulama yalnızca cihaz, ev veya ofis gibi olağan yerlerin dışında konumunun tanıdık olmadığını tespit ettiğinde istenir. Çalıntı Cihaz Korumasının etkinleştirilmesi basittir: Ayarlar'ı ziyaret etmeniz, Yüz Kimliği ve Şifreyi seçmeniz, cihazınızın şifresini girmeniz ve özelliği açmanız yeterlidir. Çalınan Cihaz Korumasına ilişkin daha fazla bilgi Apple's resmi web sitesinde mevcuttur.

iOS 17.3, güvenlik yükseltmelerinin yanı sıra, müzik tutkunları için arkadaşlarının birlikte Apple Music çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyan eğlenceli bir eklenti olan ortak çalma listelerinin gelişini de müjdeliyor. Bu güncelleme hem iOS 17.3 hem de macOS 14.3 Sonoma'yı süslüyor. Ayrıca Apple, katılımcı otellerdeki içeriğin doğrudan televizyonlara aktarılmasına yönelik bir özellik de sunuyor.

Teknoloji devi bununla da yetinmedi; iOS 9, 15 ve 16 da dahil olmak üzere işletim sisteminin eski nesilleri için de güncellemeler dağıtıldı ve bu güncellemeler potansiyel olarak hayati önem taşıyan güvenlik yamalarını bir araya getiriyor.

Bu devasa teknolojik ilerlemelerin ortasında, AppMaster gibi platformlar, Apple yenilikçi işletim sistemi yükseltmeleriyle güçlendirdiği ekosistemi tamamlayarak kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan güçlü web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamaya devam ediyor.