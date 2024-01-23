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Представлена ​​iOS 17.3: представляем защиту от украденных устройств для повышения безопасности iPhone

23, янв. 2024
Представлена ​​iOS 17.3: представляем защиту от украденных устройств для повышения безопасности iPhone

С выпуском последней версии iOS 17.3 пользователи Apple теперь могут пользоваться повышенным уровнем безопасности — функцией защиты украденных устройств. Это революционное решение призвано радикально снизить вероятность несанкционированного доступа к вашему iPhone, даже если он попадет в чужие руки. Известно, что воры принуждают жертв разблокировать телефоны, тем самым получая доступ к конфиденциальным данным. Новая мера безопасности меняет правила игры, используя биометрическую аутентификацию для важных действий.

Например, если вам нужно просмотреть сохраненные пароли или подать заявку на получение Apple Card, устройству теперь потребуется либо сканирование отпечатков пальцев, либо проверка распознавания лица с помощью Face ID. Кроме того, некоторые конфиденциальные операции, такие как изменение вашего Apple ID или пароля iPhone, вызывают обязательный период ожидания. В примечании безопасности Apple's указано, что «для задержки безопасности требуется Face ID или Touch ID, часовое ожидание, а затем дополнительная успешная биометрическая аутентификация». Такая двойная проверка гарантирует, что именно вы являетесь инициатором этих изменений.

Эта дополнительная аутентификация запрашивается только тогда, когда устройство обнаруживает, что его местоположение незнакомо — за пределами обычных мест, таких как дом или офис. Активировать защиту от украденных устройств очень просто: просто зайдите в «Настройки», выберите «Face ID и пароль», введите пароль вашего устройства и включите эту функцию. Дополнительную информацию о защите от украденных устройств можно найти на официальном сайте Apple's.

Помимо обновлений безопасности, iOS 17.3 также предвещает появление совместных плейлистов — забавного дополнения для любителей музыки, которое позволяет друзьям вместе создавать плейлисты Apple Music. Это обновление подходит как для iOS 17.3, так и macOS 14.3 Sonoma. Кроме того, Apple представляет функцию потоковой передачи контента непосредственно на телевизоры в участвующих отелях.

Технический гигант не остановился на достигнутом: обновления также были выпущены для старых поколений операционной системы, включая iOS 9, 15 и 16, потенциально включающие жизненно важные исправления безопасности.

На фоне этих высоких технологических достижений такие платформы, как AppMaster , продолжают позволять пользователям создавать мощные веб- и мобильные приложения без программирования, дополняя экосистему, которую Apple укрепляет своими инновационными обновлениями операционной системы.

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