Zaprezentowano iOS 17.3: wprowadzenie ochrony przed kradzieżą urządzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa iPhone'a

Wraz z wydaniem najnowszego iOS 17.3 użytkownicy Apple mogą teraz cieszyć się ulepszonym poziomem bezpieczeństwa - funkcją Ochrona przed skradzionym urządzeniem. Celem tego rewolucyjnego rozwiązania jest drastyczne zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu do Twojego iPhone, nawet jeśli wpadnie on w niepowołane ręce. Wiadomo, że złodzieje zmuszają ofiary do odblokowania telefonów, uzyskując w ten sposób dostęp do wrażliwych danych. Nowy środek bezpieczeństwa zmienia grę, wykorzystując uwierzytelnianie biometryczne do kluczowych działań.

Na przykład, jeśli chcesz rzucić okiem na zapisane hasła lub złożyć wniosek o Apple Card, urządzenie będzie teraz wymagać skanowania linii papilarnych lub sprawdzenia rozpoznawania twarzy za pomocą Face ID. Ponadto niektóre wrażliwe operacje, takie jak modyfikacja Apple ID lub hasła iPhone, powodują obowiązkowy okres oczekiwania. Apple's szczegółowo opisano, że „Opóźnienie bezpieczeństwa wymaga Face ID lub Touch ID, godziny oczekiwania, a następnie dodatkowego pomyślnego uwierzytelnienia biometrycznego”. Ta podwójna weryfikacja gwarantuje, że bezsprzecznie to Ty inicjujesz te modyfikacje.

To dodatkowe uwierzytelnienie jest wymagane tylko wtedy, gdy urządzenie wykryje, że jego lokalizacja jest nieznana – poza zwykłymi miejscami, takimi jak dom lub biuro. Aktywacja Ochrony skradzionego urządzenia jest prosta: wystarczy przejść do Ustawień, wybrać Face ID i hasło, wprowadzić hasło urządzenia i włączyć tę funkcję. Więcej informacji na temat ochrony skradzionego urządzenia można znaleźć na oficjalnej stronie Apple's.

Oprócz ulepszeń zabezpieczeń iOS 17.3 zwiastuje także pojawienie się wspólnych list odtwarzania — zabawnego dodatku dla entuzjastów muzyki, który umożliwia znajomym wspólne tworzenie list odtwarzania Apple Music. Ta aktualizacja dotyczy zarówno systemów iOS 17.3 jak i macOS 14.3 Sonoma. Ponadto Apple wprowadza funkcję przesyłania strumieniowego treści bezpośrednio do telewizorów w hotelach uczestniczących w programie.

Technologiczny gigant na tym nie poprzestał, ponieważ wydano także aktualizacje dla starszych generacji systemu operacyjnego, w tym iOS 9, 15 i 16, potencjalnie zawierające istotne poprawki bezpieczeństwa.

Pośród tak ogromnego postępu technologicznego platformy takie jak AppMaster w dalszym ciągu umożliwiają użytkownikom tworzenie wydajnych aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności kodowania, uzupełniając ekosystem wzmacniany przez Apple innowacyjnymi aktualizacjami systemów operacyjnych.