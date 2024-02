iOS 17.3 onthuld: introductie van bescherming tegen gestolen apparaten voor verbeterde iPhone-beveiliging

Met de release van de nieuwste iOS 17.3 kunnen Apple gebruikers nu genieten van een verbeterde beveiligingslaag: de functie Bescherming tegen gestolen apparaten. Deze game-changer heeft tot doel de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw iPhone drastisch te verkleinen, zelfs als deze in verkeerde handen valt. Het is bekend dat dieven slachtoffers dwingen telefoons te ontgrendelen en zo toegang krijgen tot gevoelige gegevens. De nieuwe beveiligingsmaatregel verandert het spel door gebruik te maken van biometrische authenticatie voor cruciale acties.

Als u bijvoorbeeld een blik wilt werpen op opgeslagen wachtwoorden of een Apple Card wilt aanvragen, heeft het apparaat nu een vingerafdrukscan of een gezichtsherkenningscontrole via Face ID nodig. Bovendien leiden bepaalde gevoelige handelingen, zoals het wijzigen van uw Apple ID of iPhone -toegangscode, tot een verplichte wachtperiode. In de beveiligingsnotitie Apple's staat dat "Beveiligingsvertraging Face ID of Touch ID vereist, een uur wachten en vervolgens een aanvullende succesvolle biometrische authenticatie." Deze dubbele verificatie zorgt ervoor dat u onbetwist degene bent die deze wijzigingen initieert.

Deze aanvullende authenticatie wordt alleen gevraagd wanneer het apparaat detecteert dat de locatie onbekend is - buiten de gebruikelijke plekken zoals thuis of op kantoor. Het activeren van Bescherming tegen gestolen apparaten is eenvoudig: ga eenvoudigweg naar Instellingen, selecteer Face ID & Passcode, toets de toegangscode van uw apparaat in en schakel de functie in. Verdere inzichten in de bescherming tegen gestolen apparaten zijn beschikbaar op de officiële website Apple's.

Naast beveiligingsupgrades kondigt iOS 17.3 ook de komst aan van gezamenlijke afspeellijsten, een leuke toevoeging voor muziekliefhebbers waarmee vrienden samen Apple Music afspeellijsten kunnen samenstellen. Deze update siert zowel iOS 17.3 als macOS 14.3 Sonoma. Daarnaast introduceert Apple een functie waarmee inhoud rechtstreeks naar televisies in deelnemende hotels kan worden gestreamd.

Daar stopte de technologiegigant niet, want er werden ook updates uitgebracht voor oudere generaties van het besturingssysteem, waaronder iOS 9, 15 en 16, mogelijk gebundeld in essentiële beveiligingspatches.

Te midden van deze enorme technologische vooruitgang blijven platforms als AppMaster gebruikers in staat krachtige web- en mobiele applicaties te creëren zonder codering, als aanvulling op het ecosysteem dat Apple versterkt met zijn innovatieve upgrades van het besturingssysteem.