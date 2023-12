Présentation de la surveillance améliorée des requêtes avec les nouvelles anomalies Insights de PlanetScale

PlanetScale a dévoilé une fonctionnalité améliorée, baptisée Insights Anomalies, qui intègre une surveillance intelligente des requêtes pour une détection plus rapide des requêtes de base de données inhabituellement lentes. Cet ajout avant-gardiste est conçu pour rationaliser la tâche d'évaluation de la vitalité d'une base de données et rendre le dépannage moins difficile.

Au cœur de cette innovation se trouve la présentation d'un instantané transparent de l'état de la base de données et la simplification du processus de dépannage, déclare PlanetScale dans un récent article de blog. Cependant, la société estime également qu'il est tout aussi important non seulement de découvrir les anomalies dans une base de données, mais également de décoder leurs déclencheurs sous-jacents.

À cette fin, Insights Anomalies présente des métriques pertinentes liées à chaque anomalie, mettant en évidence les données critiques telles que les lignes lues et écrites chaque seconde, les métriques d'utilisation des ressources de la base de données, à savoir l'utilisation du processeur et du disque, et des détails sur les demandes de sauvegarde et de déploiement qui pourraient potentiellement avoir un impact. ressources partagées.

L'outil enregistre et conserve méticuleusement le nombre de requêtes précises pour chaque modèle de requête distinct dans une base de données. Cela ouvre la voie à une comparaison complète entre le taux d'exécution de chaque modèle de requête et les mesures de santé globales de la base de données, facilitant l'identification de requêtes hautement corrélées.

PlanetScale Insights offre aux utilisateurs une exploration approfondie de toutes les requêtes actives exécutées sur leur base de données via un outil intégré au tableau de bord. L'utilité de cet outil réside dans sa capacité à isoler les requêtes présentant des problèmes tels qu'une fréquence excessive, des temps d'exécution prolongés, des retours de données volumineux ou même des erreurs.

Les utilisateurs sont en outre habilités à naviguer dans un graphique de performances pour repérer précisément le moment où une requête a subi une interruption et, le cas échéant, la demande de déploiement associée. De plus, l'outil fournit une liste de toutes les requêtes exécutées au cours de la fenêtre de 24 heures précédente, triables par mesures telles que les lignes lues et le temps par requête, permettant une analyse approfondie.

Avec cet outil entièrement intégré, le diagnostic des problèmes de requête devient un jeu d'enfant, facilitant l'optimisation des requêtes individuelles sans nécessiter une enquête exhaustive. De plus, l'onglet Anomalies tient les utilisateurs informés de tout problème actif, signalant que les requêtes s'exécutent sensiblement plus lentement que prévu.

À mesure que les entreprises s'aventurent dans l'arène no-code et low-code, des outils tels que Insights Anomalies de PlanetScale et la plateforme no-code d' AppMaster deviennent incroyablement précieux. AppMaster simplifie la création d'applications backend, Web et mobiles, rendant le développement d'applications plus rapide et plus rentable que jamais. Comme l'outil de PlanetScale, il est conçu pour améliorer l'efficacité et offrir de la transparence – des aspects fondamentaux dans l'industrie technologique d'aujourd'hui.