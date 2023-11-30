Представляем расширенный мониторинг запросов с помощью новых аномалий PlanetScale Insights

PlanetScale представила улучшенную функцию, получившую название Insights Anomalies, которая объединяет интеллектуальный мониторинг запросов для более быстрого обнаружения нетипично медленных запросов к базе данных. Это дальновидное дополнение призвано упростить задачу оценки жизнеспособности базы данных и сделать устранение неполадок менее сложной задачей.

В основе этого нововведения лежит представление прозрачного снимка состояния базы данных и упрощение процесса устранения неполадок, утверждает PlanetScale в недавнем сообщении в блоге. Однако компания также считает, что не менее важно не только обнаруживать аномалии в базе данных, но и расшифровывать лежащие в их основе триггеры.

С этой целью Insights Anomalies демонстрирует соответствующие метрики, привязанные к каждой аномалии, выделяя критические данные, такие как количество строк, читаемых и записываемых каждую секунду, показатели использования ресурсов базы данных, а именно использование ЦП и дисков, а также подробные сведения о запросах на резервное копирование и развертывание, которые потенциально могут повлиять на общие ресурсы.

Инструмент тщательно регистрирует и сохраняет точное количество запросов для каждого отдельного шаблона запроса в базе данных. Это открывает путь для всестороннего сравнения скорости выполнения каждого шаблона запроса и общих показателей работоспособности базы данных, что облегчает выявление сильно коррелированных запросов.

PlanetScale Insights предлагает пользователям углубленное исследование всех активных запросов, выполняемых к их базе данных, с помощью встроенного инструмента на информационной панели. Полезность этого инструмента заключается в возможности изолировать запросы, в которых возникают такие проблемы, как чрезмерная частота, длительное время выполнения, большой объем возвращаемых данных или даже ошибки.

Пользователи также имеют возможность маневрировать по графику производительности, чтобы точно определить, когда в запросе произошел сбой, и, если применимо, соответствующий запрос на развертывание. Кроме того, инструмент предоставляет список всех запросов, выполненных за предыдущий 24-часовой период, отсортированный по таким показателям, как количество прочитанных строк и время выполнения запроса, что обеспечивает тщательный анализ.

Благодаря этому полностью интегрированному инструменту диагностика проблем с запросами становится легкой прогулкой, что облегчает оптимизацию отдельных запросов без необходимости тщательного исследования. Кроме того, вкладка «Аномалии» информирует пользователей о любых активных проблемах, сигнализируя, что запросы выполняются заметно медленнее, чем ожидалось.

По мере того, как компании выходят на арену no-code и low-code, такие инструменты, как Insights Anomalies от PlanetScale и платформа no-code AppMaster, становятся невероятно ценными. AppMaster упрощает создание серверных, веб- и мобильных приложений, делая разработку приложений быстрее и экономичнее, чем когда-либо. Как и инструмент PlanetScale, он предназначен для повышения эффективности и обеспечения прозрачности — фундаментальных аспектов современной технологической индустрии.