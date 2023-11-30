كشفت PlanetScale عن ميزة محسنة، يطلق عليها اسم Insights Anomalies، والتي تدمج مراقبة الاستعلامات الذكية للكشف بشكل أسرع عن استعلامات قاعدة البيانات البطيئة بشكل غير معهود. تم تصميم إضافة التفكير المستقبلي لتبسيط مهمة قياس حيوية قاعدة البيانات وجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أقل صعوبة.

يكمن جوهر هذا الابتكار في تقديم لقطة شفافة لسلامة قاعدة البيانات وتبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، حسبما ذكر PlanetScale في منشور مدونة حديث. ومع ذلك، تعتقد الشركة أيضًا أنه من المهم أيضًا ليس فقط اكتشاف الحالات الشاذة داخل قاعدة البيانات، ولكن أيضًا فك تشفير مشغلاتها الأساسية.

ولتحقيق هذه الغاية، تعرض Insights Anomalies المقاييس ذات الصلة المرتبطة بكل حالة شاذة، مع تسليط الضوء على البيانات المهمة مثل الصفوف المقروءة والمكتوبة كل ثانية، ومقاييس الاستخدام لموارد قاعدة البيانات، وتحديدًا استخدام وحدة المعالجة المركزية والقرص، وتفاصيل حول طلبات النسخ الاحتياطي والنشر التي يمكن أن تؤثر على الموارد المشتركة.

تقوم الأداة بدقة بتسجيل أعداد الاستعلامات الدقيقة والاحتفاظ بها لكل نمط استعلام مميز في قاعدة البيانات. وهذا يمهد الطريق لإجراء مقارنة شاملة بين معدل تنفيذ كل نمط استعلام ومقاييس الصحة العامة لقاعدة البيانات، مما يسهل تحديد الاستعلامات المترابطة بشكل كبير.

تقدم PlanetScale Insights للمستخدمين استكشافًا متعمقًا لجميع الاستعلامات النشطة التي تعمل على قاعدة البيانات الخاصة بهم من خلال أداة مدمجة في لوحة المعلومات. تكمن فائدة هذه الأداة في القدرة على عزل الاستعلامات التي تعرض مشكلات مثل التكرار المفرط، أو أوقات التنفيذ الطويلة، أو إرجاع البيانات الضخمة، أو حتى الأخطاء.

يتم تمكين المستخدمين أيضًا من المناورة من خلال الرسم البياني للأداء لتحديد بدقة متى تعرض الاستعلام للانقطاع، وإذا كان ذلك مناسبًا، طلب النشر ذي الصلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة قائمة بجميع الاستعلامات التي تم تنفيذها في نافذة الـ 24 ساعة السابقة، ويمكن فرزها حسب المقاييس مثل صفوف القراءة والوقت لكل استعلام، مما يؤدي إلى إجراء تحليل شامل.

باستخدام هذه الأداة المتكاملة تمامًا، يصبح تشخيص مآزق الاستعلام أمرًا سهلاً، مما يسهل تحسين الاستعلامات الفردية دون الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل. علاوة على ذلك، تبقي علامة التبويب "الحالات الشاذة" المستخدمين على علم بأي مشكلات نشطة، مما يشير إلى أن تنفيذ الاستعلامات أبطأ بشكل ملحوظ من المتوقع.

مع دخول الشركات في مجال no-code low-code ، أصبحت أدوات مثل Insights Anomalies من PlanetScale ومنصة AppMaster no-code ذات قيمة لا تصدق. يعمل AppMaster على تبسيط إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى. مثل أداة PlanetScale، تم تصميمها لتحسين الكفاءة وتوفير الشفافية - وهي جوانب أساسية في صناعة التكنولوجيا اليوم.