PlanetScale'in Yeni Analiz Anomalileri ile Gelişmiş Sorgu İzlemeyle Tanışın

PlanetScale, alışılmadık derecede yavaş veritabanı sorgularının daha hızlı algılanması için akıllı sorgu izlemeyi entegre eden Insights Anomalies adlı gelişmiş bir özelliği tanıttı. İleriyi düşünen eklenti, bir veritabanının canlılığını ölçme görevini kolaylaştırmak ve sorun gidermeyi daha az zorluk haline getirmek için tasarlanmıştır.

PlanetScale yakın tarihli bir blog yazısında, bu yeniliğin temelinde veritabanının sağlığının şeffaf bir anlık görüntüsünü sunmak ve sorun giderme sürecini basitleştirmek olduğunu belirtiyor. Ancak şirket, yalnızca bir veritabanındaki anormallikleri ortaya çıkarmanın değil, aynı zamanda bunların altında yatan tetikleyicilerin kodunu çözmenin de aynı derecede önemli olduğunu düşünüyor.

Bu amaçla Insights Anomalies, her bir anormalliğe bağlı ilgili ölçümleri sergileyerek, her saniye okunan ve yazılan satırlar gibi kritik verileri, CPU ve disk kullanımı gibi veritabanı kaynaklarının kullanım ölçümlerini ve potansiyel olarak etkileyebilecek yedekleme ve dağıtım isteklerine ilişkin ayrıntıları vurgular. paylaşılan kaynaklar.

Araç, bir veritabanındaki her farklı sorgu modeli için doğru sorgu sayılarını titizlikle günlüğe kaydeder ve saklar. Bu, her bir sorgu modelinin yürütme hızı ile veritabanının genel sağlık ölçümleri arasında kapsamlı bir karşılaştırmanın yolunu açarak, yüksek derecede ilişkili sorguların tanımlanmasını kolaylaştırır.

PlanetScale Insights, yerleşik bir kontrol paneli aracı aracılığıyla kullanıcılara veritabanlarında çalışan tüm aktif sorguların derinlemesine araştırılmasını sağlar. Bu aracın faydası, aşırı sıklık, uzun yürütme süreleri, ağır veri dönüşleri ve hatta hatalar gibi sorunlar sergileyen sorguları izole edebilmesinde yatmaktadır.

Kullanıcılar ayrıca bir sorguda kesinti yaşandığında ve ilgiliyse ilgili Dağıtım İsteğini tam olarak tespit etmek için bir performans grafiği aracılığıyla manevra yapma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak araç, önceki 24 saatlik pencerede yürütülen tüm sorguların bir listesini sağlar; bu liste okuma satırları ve sorgu başına süre gibi ölçümlere göre sıralanabilir ve bu da kapsamlı bir analiz yapılmasını sağlar.

Bu tamamen entegre araçla, sorgu çıkmazlarının teşhis edilmesi çocuk oyuncağı haline gelir ve kapsamlı bir araştırma gerektirmeden bireysel sorguların optimizasyonunu kolaylaştırır. Ayrıca Anomaliler sekmesi, sorguların beklenenden çok daha yavaş yürütüldüğünün sinyalini vererek kullanıcıları tüm etkin sorunlar hakkında bilgilendirir.

Şirketler no-code ve low-code alana giriş yaptıkça, PlanetScale'in Insights Anomalies'i ve AppMaster no-code platformu gibi araçlar inanılmaz derecede değerli hale geliyor. AppMaster arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmayı basitleştirerek uygulama geliştirmeyi her zamankinden daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir. PlanetScale'in aracı gibi, günümüz teknoloji endüstrisinin temel unsurları olan verimliliği artırmak ve şeffaflık sunmak için tasarlanmıştır.