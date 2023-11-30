利用 PlanetScale 的新 Insights Anomalies 引入增强型查询监控

PlanetScale 推出了一项名为 Insights Anomalies 的增强功能，该功能集成了智能查询监控，可以更快地检测异常缓慢的数据库查询。这一具有前瞻性的补充旨在简化衡量数据库活力的任务，并使故障排除变得不那么困难。

PlanetScale 在最近的一篇博客文章中表示，这项创新的核心是提供数据库运行状况的透明快照并简化故障排除过程。然而，该公司还认为，不仅挖掘数据库中的异常现象，而且解码其潜在的触发因素也同样重要。

为此，Insights Anomalies 展示了与每个异常相关的相关指标，突出显示了关键数据，例如每秒读取和写入的行数、数据库资源的利用率指标（即 CPU 和磁盘使用情况）以及可能影响的备份和部署请求的详细信息共享资源。

该工具精心记录并保留数据库中每个不同查询模式的准确查询计数。这为全面比较每个查询模式的执行率和数据库的整体健康指标铺平了道路，有助于识别高度相关的查询。

PlanetScale Insights 通过内置的仪表板工具为用户提供了对其数据库运行的所有活动查询的深入探索。该工具的实用性在于能够隔离出现频率过高、执行时间延长、大量数据返回甚至错误等问题的查询。

用户还可以通过性能图表进行操作，以准确发现查询何时经历中断，以及相关的部署请求（如果相关）。此外，该工具还提供了之前 24 小时窗口中执行的所有查询的列表，可按读取的行数和每个查询的时间等指标进行排序，从而进行彻底的分析。

有了这个完全集成的工具，诊断查询困境变得轻而易举，从而促进了单个查询的优化，而无需进行详尽的调查。此外，“异常”选项卡可让用户了解任何活动问题，表明查询执行速度明显慢于预期。

随着公司涉足no-code和low-code领域，PlanetScale 的 Insights Anomalies 和AppMaster的no-code平台等工具变得非常有价值。 AppMaster简化了后端、Web 和移动应用程序的创建，使应用程序开发比以往更快、更具成本效益。与 PlanetScale 的工具一样，它旨在提高效率并提供透明度——这是当今科技行业的基本方面。