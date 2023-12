Presentazione del monitoraggio avanzato delle query con le nuove anomalie degli insight di PlanetScale

PlanetScale ha svelato una funzionalità migliorata, denominata Insights Anomalies, che integra il monitoraggio intelligente delle query per un rilevamento più rapido di query di database insolitamente lente. Questa aggiunta lungimirante è progettata per semplificare il compito di valutare la vitalità di un database e rendere la risoluzione dei problemi meno impegnativa.

Al centro di questa innovazione c'è quello di presentare un'istantanea trasparente dello stato di salute del database e di semplificare il processo di risoluzione dei problemi, afferma PlanetScale in un recente post sul blog. Tuttavia, l'azienda ritiene anche che sia altrettanto importante non solo portare alla luce le anomalie all'interno di un database, ma anche decodificarne i fattori scatenanti sottostanti.

A tal fine, Insights Anomalies mostra le metriche pertinenti legate a ciascuna anomalia, evidenziando dati critici come righe lette e scritte ogni secondo, metriche di utilizzo per le risorse del database, ovvero utilizzo della CPU e del disco, e dettagli sulle richieste di backup e distribuzione che potrebbero potenzialmente avere un impatto risorse condivise.

Lo strumento registra e conserva meticolosamente conteggi accurati delle query per ogni modello di query distinto in un database. Ciò apre la strada a un confronto completo tra la velocità di esecuzione di ciascun modello di query e i parametri di salute complessivi del database, facilitando l'identificazione di query altamente correlate.

PlanetScale Insights offre agli utenti un'esplorazione approfondita di tutte le query attive in esecuzione sul loro database attraverso uno strumento integrato nel dashboard. L'utilità di questo strumento sta nella capacità di isolare le query che presentano problemi come frequenza eccessiva, tempi di esecuzione prolungati, ritorni di dati pesanti o addirittura errori.

Gli utenti possono inoltre spostarsi attraverso un grafico delle prestazioni per individuare con precisione quando una query ha subito un'interruzione e, se pertinente, la relativa richiesta di distribuzione. Inoltre, lo strumento fornisce un elenco di tutte le query eseguite nella finestra delle 24 ore precedenti, ordinabili in base a parametri quali righe lette e tempo per query, consentendo un'analisi approfondita.

Con questo strumento completamente integrato, la diagnosi delle problematiche relative alle query diventa un gioco da ragazzi, facilitando l'ottimizzazione delle singole query senza la necessità di un'indagine esaustiva. Inoltre, la scheda Anomalie mantiene gli utenti informati su eventuali problemi attivi, segnalando l'esecuzione delle query notevolmente più lenta del previsto.

Mentre le aziende si avventurano nell'arena no-code e low-code, strumenti come Insights Anomalies di PlanetScale e la piattaforma no-code di AppMaster diventano incredibilmente preziosi. AppMaster semplifica la creazione di applicazioni backend, web e mobili, rendendo lo sviluppo delle applicazioni più rapido ed economico che mai. Come lo strumento di PlanetScale, è progettato per migliorare l'efficienza e offrire trasparenza, aspetti fondamentali nell'industria tecnologica di oggi.