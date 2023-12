Apresentando monitoramento de consulta aprimorado com novas anomalias de insights da PlanetScale

A PlanetScale revelou um recurso aprimorado, denominado Insights Anomalies, que integra monitoramento de consulta inteligente para detecção mais rápida de consultas de banco de dados atipicamente lentas. A adição inovadora foi projetada para agilizar a tarefa de avaliar a vitalidade de um banco de dados e tornar a solução de problemas menos desafiadora.

O cerne desta inovação é apresentar um instantâneo transparente da integridade do banco de dados e simplificar o processo de solução de problemas, afirma a PlanetScale em uma postagem recente no blog. No entanto, a empresa também considera que é igualmente significativo não apenas descobrir anomalias em um banco de dados, mas também decodificar seus gatilhos subjacentes.

Para isso, o Insights Anomalies apresenta métricas pertinentes vinculadas a cada anomalia, destacando dados críticos, como linhas lidas e gravadas a cada segundo, métricas de utilização dos recursos do banco de dados, ou seja, uso de CPU e disco, e detalhes sobre solicitações de backup e implantação que podem potencialmente impactar. recursos compartilhados.

A ferramenta registra e retém meticulosamente contagens de consultas precisas para cada padrão de consulta distinto em um banco de dados. Isto abre caminho para uma comparação abrangente entre a taxa de execução de cada padrão de consulta e as métricas gerais de saúde do banco de dados, facilitando a identificação de consultas altamente correlacionadas.

O PlanetScale Insights oferece aos usuários uma exploração aprofundada de todas as consultas ativas executadas em seu banco de dados por meio de uma ferramenta integrada no painel. A utilidade desta ferramenta reside em ser capaz de isolar consultas que apresentam problemas como frequência excessiva, tempos de execução prolongados, retornos pesados ​​de dados ou até mesmo erros.

Os usuários também podem navegar por um gráfico de desempenho para identificar com precisão quando uma consulta sofreu interrupção e, se relevante, a solicitação de implantação relacionada. Além disso, a ferramenta fornece uma lista de todas as consultas executadas nas 24 horas anteriores, classificáveis ​​por métricas como linhas lidas e tempo por consulta, possibilitando uma análise minuciosa.

Com esta ferramenta totalmente integrada, diagnosticar problemas de consulta torna-se muito fácil, facilitando a otimização de consultas individuais sem a necessidade de uma investigação exaustiva. Além disso, a guia Anomalias mantém os usuários informados sobre quaisquer problemas ativos, sinalizando que as consultas são executadas de forma visivelmente mais lenta do que o previsto.

À medida que as empresas se aventuram na área no-code e low-code, ferramentas como o Insights Anomalies da PlanetScale e a plataforma no-code da AppMaster tornam-se incrivelmente valiosas. AppMaster simplifica a criação de aplicativos backend, web e móveis, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico do que nunca. Assim como a ferramenta PlanetScale, ela foi projetada para melhorar a eficiência e oferecer transparência – aspectos fundamentais na indústria tecnológica atual.