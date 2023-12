Introductie van verbeterde controle van zoekopdrachten met PlanetScale's nieuwe Insights Anomalies

PlanetScale heeft een verbeterde functie onthuld, genaamd Insights Anomalies, die slimme querymonitoring integreert voor snellere detectie van ongebruikelijk trage databasequery's. De vooruitstrevende toevoeging is ontworpen om de taak van het meten van de vitaliteit van een database te stroomlijnen en het oplossen van problemen minder een uitdaging te maken.

De kern van deze innovatie is het presenteren van een transparante momentopname van de gezondheid van de database en het vereenvoudigen van het probleemoplossingsproces, aldus PlanetScale in een recente blogpost. Het bedrijf is echter ook van mening dat het net zo belangrijk is om niet alleen afwijkingen in een database op te sporen, maar ook om de onderliggende triggers ervan te ontcijferen.

Daartoe presenteert Insights Anomalies relevante statistieken die verband houden met elke afwijking, waarbij kritieke gegevens worden benadrukt, zoals rijen die elke seconde worden gelezen en geschreven, gebruiksstatistieken voor de bronnen van de database, namelijk CPU- en schijfgebruik, en details over back-up- en implementatieverzoeken die mogelijk van invloed kunnen zijn gedeelde bronnen.

De tool registreert en bewaart nauwkeurig het aantal zoekopdrachten voor elk afzonderlijk zoekopdrachtpatroon in een database. Dit maakt de weg vrij voor een uitgebreide vergelijking tussen de uitvoeringssnelheid van elk zoekpatroon en de algemene gezondheidsstatistieken van de database, waardoor de identificatie van sterk gecorreleerde zoekvragen wordt vergemakkelijkt.

PlanetScale Insights biedt gebruikers een diepgaand onderzoek naar alle actieve zoekopdrachten die in hun database worden uitgevoerd via een ingebouwde tool in het dashboard. Het nut van deze tool ligt in het kunnen isoleren van zoekopdrachten die problemen vertonen zoals overmatige frequentie, langere uitvoeringstijden, omvangrijke gegevensretouren of zelfs fouten.

Gebruikers kunnen verder door een prestatiegrafiek manoeuvreren om precies te zien wanneer een query een verstoring heeft ondervonden en, indien relevant, de bijbehorende implementatieaanvraag. Bovendien levert de tool een lijst met alle zoekopdrachten die in het voorgaande 24-uursvenster zijn uitgevoerd, sorteerbaar op metrische gegevens zoals gelezen rijen en tijd per zoekopdracht, wat een grondige analyse mogelijk maakt.

Met deze volledig geïntegreerde tool wordt het diagnosticeren van probleemsituaties een fluitje van een cent, waardoor de optimalisatie van individuele zoekopdrachten wordt vergemakkelijkt zonder dat een uitgebreid onderzoek nodig is. Bovendien houdt het tabblad Afwijkingen gebruikers op de hoogte van eventuele actieve problemen, waardoor zoekopdrachten merkbaar langzamer worden uitgevoerd dan verwacht.

Terwijl bedrijven zich in de no-code en low-code arena begeven, worden tools als PlanetScale's Insights Anomalies en het no-code platform van AppMaster ongelooflijk waardevol. AppMaster vereenvoudigt het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor de ontwikkeling van applicaties sneller en kosteneffectiever dan ooit wordt. Net als de tool van PlanetScale is het ontworpen om de efficiëntie te verbeteren en transparantie te bieden - fundamentele aspecten in de hedendaagse technologie-industrie.