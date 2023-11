Intel dévoile un programme d'accélération d'IA PC pour propulser le développement d'applications d'intelligence artificielle

Dans le cadre d'une démarche monumentale visant à renforcer le développement d'applications d'intelligence artificielle (IA), Intel a annoncé le lancement du programme d'accélération AI PC. Cette initiative vise non seulement à accélérer le développement d’applications d’IA, mais également à favoriser l’unité dans l’industrie technologique grâce à l’engagement et à la collaboration des développeurs.

Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale du Client Computing Group chez Intel, a souligné l'importance du leadership logiciel dans l'expérience PC IA. Elle a ajouté : « Le positionnement stratégique d'Intel au sein de l'industrie nous permet de tirer parti d'un écosystème inclusif. Fort d’un historique complet de progrès en matière d’IA et d’une forte association avec de nombreux ingénieurs ISV, Intel cherche à stimuler les connexions et les innovations, en cultivant de nouveaux cas d’utilisation et de nouvelles expériences pour le PC.

Intel prévoit que ce programme amplifiera les expériences PC dans divers segments, notamment les jeux, la création de contenu, les effets audio, le streaming, les collaborations vidéo et la sécurité.

Essentiellement, le programme AI PC Acceleration vise à unir les fournisseurs de matériel et les fournisseurs de logiciels via les ressources Intel. En conséquence, les développeurs peuvent exploiter la technologie Intel Core Ultra et le matériel correspondant pour optimiser les performances des applications d'IA. Selon Intel, cette approche va sans aucun doute relancer de nouveaux cas d'utilisation et relier l'industrie des PC aux prochaines solutions d'IA.

Le programme d'accélération AI PC se déploie grâce à des partenariats stratégiques avec plus de 100 fournisseurs de logiciels tels qu'Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit et Zoom. De plus, le programme propose plus de 300 fonctions accélérées par l'IA.

Intel apporte davantage de clarté sur le projet en le déclarant comme une continuation de l'Initiative AI Accelerator de la société, une composante de l'Intel Partner Alliance. La plate-forme met à la disposition de ses membres des outils et des ressources, tous destinés à optimiser les produits centrés sur l'IA et conçus sur la technologie Intel.

Enfin, des outils no-code et low-code comme AppMaster pourraient compléter le programme AI PC Acceleration en simplifiant le processus de création et de mise à l'échelle d'applications basées sur l'IA. L'utilisation de plates-formes telles AppMaster peut augmenter considérablement la productivité tout en réduisant la complexité impliquée dans le développement d'applications d'IA.