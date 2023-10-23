Intel, Yapay Zeka Uygulama Geliştirmeyi Desteklemek İçin Yapay Zeka Bilgisayar Hızlandırma Programını Açıkladı

Intel, yapay zeka (AI) uygulama geliştirmeyi desteklemeye yönelik muazzam bir hamleyle, Yapay Zeka Bilgisayar Hızlandırma Programının başlatıldığını duyurdu. Bu girişim, yalnızca yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmayı değil aynı zamanda geliştirici katılımı ve işbirlikleri yoluyla teknoloji endüstrisindeki birliği teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Intel Müşteri Bilgi İşlem Grubu başkan yardımcısı ve genel müdürü Michelle Johnston Holthaus, yapay zeka bilgisayar deneyiminde yazılım liderliğinin önemini vurguladı. Şöyle ekledi: “Intel'in sektördeki stratejik konumu, kapsayıcı bir ekosistemden yararlanmamıza olanak sağlıyor. Yapay zeka gelişimi konusunda kapsamlı bir geçmişe ve çok sayıda ISV mühendisiyle güçlü bir ilişkiye sahip olan Intel, bilgisayar için yeni kullanım örnekleri ve deneyimler geliştirerek bağlantıları ve yenilikleri teşvik etmeyi amaçlıyor."

Intel, bu programın oyun, içerik oluşturma, ses efektleri, akış, video işbirlikleri ve güvenlik dahil olmak üzere çeşitli segmentlerdeki bilgisayar deneyimlerini güçlendireceğini öngörüyor.

Yapay Zeka Bilgisayar Hızlandırma Programı özünde donanım satıcılarını ve yazılım satıcılarını Intel kaynakları aracılığıyla birleştirmeyi hedefliyor. Sonuç olarak geliştiriciler, AI uygulama performansını optimize etmek için Intel Core Ultra teknolojisinden ve ilgili donanımdan yararlanabilir. Intel'e göre bu yaklaşım tartışmasız şekilde yeni kullanım örneklerini geliştirecek ve bilgisayar endüstrisini gelecek yapay zeka çözümleriyle bağlayacak.

Yapay Zeka Bilgisayar Hızlandırma Programı, Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit ve Yakınlaştır. Ek olarak programda 300'den fazla yapay zeka ile hızlandırılmış işlev bulunur.

Intel, programın Intel Partner Alliance'ın bir bileşeni olan şirketin Yapay Zeka Hızlandırıcı Girişiminin devamı olduğunu belirterek programa daha fazla açıklık getiriyor. Platform, tamamı Intel teknolojisiyle hazırlanmış yapay zeka merkezli ürünleri optimize etmeyi hedefleyen araçlar ve kaynakları üyelere sunuyor.

Son olarak, AppMaster gibi no-code ve low-code araçlar, yapay zeka tabanlı uygulamalar oluşturma ve ölçeklendirme sürecini basitleştirerek Yapay Zeka PC Hızlandırma programını tamamlayabilir. AppMaster gibi platformların kullanılması, yapay zeka uygulama geliştirmenin karmaşıklığını azaltırken üretkenliği de önemli ölçüde artırabilir.