Intel lança programa de aceleração de IA para PC para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos de inteligência artificial

Em um movimento monumental para reforçar o desenvolvimento de aplicativos de inteligência artificial (IA), a Intel anunciou o lançamento do Programa de Aceleração AI PC. Esta iniciativa visa não apenas acelerar o desenvolvimento de aplicações de IA, mas também promover a unidade na indústria tecnológica através do envolvimento e colaboração dos desenvolvedores.

Michelle Johnston Holthaus, vice-presidente executiva e gerente geral do Client Computing Group da Intel, enfatizou a importância da liderança em software na experiência de AI PC. Ela acrescentou: “O posicionamento estratégico da Intel na indústria nos permite alavancar um ecossistema inclusivo. Com um histórico abrangente de avanços em IA e forte associação com vários engenheiros ISV, a Intel busca estimular conexões e inovações, cultivando novos casos de uso e experiências para PC.”

A Intel prevê que este programa ampliará as experiências de PC em diversos segmentos, incluindo jogos, criação de conteúdo, efeitos de áudio, streaming, colaborações de vídeo e segurança.

Em essência, o Programa de Aceleração AI PC visa unir fornecedores de hardware e software por meio de recursos da Intel. Como resultado, os desenvolvedores podem explorar a tecnologia Intel Core Ultra e o hardware correspondente para otimizar o desempenho dos aplicativos de IA. Esta abordagem irá indiscutivelmente acelerar novos casos de uso e vincular a indústria de PCs às futuras soluções de IA, de acordo com a Intel.

O Programa de Aceleração AI PC é lançado impulsionado por parcerias estratégicas com mais de 100 fornecedores de software, como Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit e Ampliação. Além disso, o programa apresenta mais de 300 funções aceleradas por IA.

A Intel fornece mais clareza sobre o esquema, declarando-o como uma continuação da AI Accelerator Initiative da empresa, um componente da Intel Partner Alliance. A plataforma disponibiliza ferramentas e recursos aos membros, todos voltados para a otimização de produtos centrados em IA criados com tecnologia Intel.

Como observação final, ferramentas no-code e low-code como o AppMaster, poderiam complementar o programa AI PC Acceleration, simplificando o processo de construção e dimensionamento de aplicativos baseados em IA. A utilização de plataformas como AppMaster pode aumentar significativamente a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade envolvida no desenvolvimento de aplicativos de IA.