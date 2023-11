Intel presenta il programma di accelerazione dei PC AI per promuovere lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale

In una mossa epocale per rafforzare lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale (AI), Intel ha annunciato il lancio del programma di accelerazione PC AI. Questa iniziativa mira non solo ad accelerare lo sviluppo di applicazioni IA, ma anche a promuovere l’unità nel settore tecnologico attraverso il coinvolgimento e le collaborazioni degli sviluppatori.

Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel, ha sottolineato l'importanza della leadership del software nell'esperienza dei PC con intelligenza artificiale. Ha aggiunto: “Il posizionamento strategico di Intel nel settore ci consente di sfruttare un ecosistema inclusivo. Avendo una storia completa di sviluppo dell’intelligenza artificiale e una forte collaborazione con numerosi ingegneri ISV, Intel cerca di stimolare connessioni e innovazioni, coltivando nuovi casi d’uso ed esperienze per il PC”.

Intel prevede che questo programma amplificherà le esperienze PC in diversi segmenti, tra cui giochi, creazione di contenuti, effetti audio, streaming, collaborazioni video e sicurezza.

In sostanza, il programma di accelerazione PC AI mira a unire fornitori di hardware e fornitori di software attraverso le risorse Intel. Di conseguenza, gli sviluppatori possono sfruttare la tecnologia Intel Core Ultra e l'hardware corrispondente per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni AI. Secondo Intel, questo approccio darà indiscutibilmente nuovi casi d’uso e collegherà il settore dei PC con le future soluzioni di intelligenza artificiale.

Il programma di accelerazione PC AI viene lanciato sostenuto da partnership strategiche con oltre 100 fornitori di software come Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit e Ingrandisci. Inoltre, il programma presenta più di 300 funzioni accelerate dall'intelligenza artificiale.

Intel fornisce ulteriore chiarezza sullo schema dichiarandolo come una continuazione dell'AI Accelerator Initiative dell'azienda, un componente dell'Intel Partner Alliance. La piattaforma mette a disposizione dei membri strumenti e risorse, tutti mirati a ottimizzare i prodotti incentrati sull'intelligenza artificiale realizzati sulla tecnologia Intel.

Come nota finale, strumenti no-code e low-code come AppMaster potrebbero integrare il programma AI PC Acceleration semplificando il processo di creazione e scalabilità di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. L'utilizzo di piattaforme come AppMaster può aumentare significativamente la produttività riducendo al tempo stesso la complessità coinvolta nello sviluppo di applicazioni AI.