英特尔推出AI PC加速计划，推动人工智能应用开发

英特尔宣布启动人工智能 PC 加速计划，这是支持人工智能 (AI) 应用开发的一项重大举措。该举措不仅旨在加快人工智能应用程序的开发，还旨在通过开发人员的参与和合作促进科技行业的团结。

英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理 Michelle Johnston Holthaus 强调了软件领导力在 AI PC 体验中的重要性。她补充道：“英特尔在行业内的战略定位使我们能够利用包容性的生态系统。英特尔拥有丰富的人工智能进步历史以及与众多 ISV 工程师的密切联系，致力于促进联系和创新，为 PC 培育新的用例和体验。”

英特尔预计该计划将增强各个领域的 PC 体验，包括游戏、内容创建、音频效果、流媒体、视频协作和安全。

本质上，AI PC加速计划的目标是通过英特尔资源联合硬件厂商和软件厂商。因此，开发人员可以利用Intel Core Ultra技术和相应的硬件来优化AI应用程序性能。英特尔表示，这种方法无疑将加速新的用例，并将个人电脑行业与即将推出的人工智能解决方案联系起来。

AI PC 加速计划的推出得益于与 Adob​​e、Audacity、BlackMagic、BufferZone、Cyber​​Link、DeepRender、Fortemedia、MAGIX、Rewind AI、Skylum、Topaz、VideoCom、Webex、Wondershare Filmora、XSplit 等 100 多家软件供应商的战略合作伙伴关系。飞涨。此外，该程序还具有 300 多个人工智能加速功能。

英特尔进一步明确了该计划，称其是该公司人工智能加速器计划的延续，该计划是英特尔合作伙伴联盟的组成部分。该平台为成员提供工具和资源，所有这些都旨在优化基于英特尔技术的以人工智能为中心的产品。

最后一点，像AppMaster这样的no-code和low-code工具可以通过简化构建和扩展基于 AI 的应用程序的过程来补充 AI PC 加速计划。利用AppMaster等平台可以显着提高生产力，同时降低人工智能应用程序开发的复杂性。