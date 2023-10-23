في خطوة هائلة لتعزيز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، أعلنت إنتل عن إطلاق برنامج AI PC Acceleration Program. لا تهدف هذه المبادرة إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الوحدة في صناعة التكنولوجيا من خلال مشاركة المطورين والتعاون معهم.

وشددت ميشيل جونستون هولثاوس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة حوسبة العملاء في شركة إنتل، على أهمية الريادة البرمجية في تجربة الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر الشخصي. وأضافت: "إن الموقع الاستراتيجي لشركة إنتل داخل الصناعة يسمح لنا بالاستفادة من النظام البيئي الشامل. وبفضل تاريخها الشامل من تقدم الذكاء الاصطناعي وارتباطها القوي مع العديد من مهندسي بائعي البرامج المستقلين، تسعى إنتل إلى تحفيز الاتصالات والابتكارات، وتنمية حالات استخدام وتجارب جديدة للكمبيوتر الشخصي.

وتتصور إنتل أن هذا البرنامج سيعمل على تضخيم تجارب الكمبيوتر في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الألعاب وإنشاء المحتوى والمؤثرات الصوتية والبث المباشر والتعاون عبر الفيديو والأمن.

في جوهره، يهدف برنامج AI PC Acceleration Program إلى توحيد بائعي الأجهزة وبائعي البرامج من خلال موارد Intel. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين استغلال تقنية Intel Core Ultra والأجهزة المقابلة لتحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. سيؤدي هذا النهج بلا شك إلى زيادة حالات الاستخدام الجديدة وربط صناعة أجهزة الكمبيوتر بحلول الذكاء الاصطناعي القادمة، وفقًا لشركة إنتل.

يتم إطلاق برنامج AI PC Acceleration Program مدعومًا بشراكات استراتيجية مع أكثر من 100 من موردي البرامج مثل Adobe وAudacity وBlackMagic وBufferZone وCyberLink وDeepRender وFortemedia وMAGIX وRewind AI وSkylum وTopaz وVideoCom وWebex وWondershare Filmora وXSplit و تكبير. بالإضافة إلى ذلك، يتميز البرنامج بأكثر من 300 وظيفة مسرعة بالذكاء الاصطناعي.

توفر Intel مزيدًا من الوضوح بشأن المخطط من خلال الإشارة إليه باعتباره استمرارًا لمبادرة تسريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وهي أحد مكونات تحالف شركاء Intel. توفر المنصة الأدوات والموارد للأعضاء، والتي تهدف جميعها إلى تحسين المنتجات التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والمصممة باستخدام تقنية Intel.

كملاحظة أخيرة، يمكن للأدوات no-code أو low-code مثل AppMaster أن تكمل برنامج AI PC Acceleration من خلال تبسيط عملية بناء وتوسيع نطاق التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يؤدي استخدام منصات مثل AppMaster إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير مع تقليل التعقيد الذي ينطوي عليه تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.