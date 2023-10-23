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Intel представляет программу ускорения искусственного интеллекта на ПК для стимулирования разработки приложений искусственного интеллекта

23, окт. 2023
Intel представляет программу ускорения искусственного интеллекта на ПК для стимулирования разработки приложений искусственного интеллекта

В рамках грандиозного шага по поддержке разработки приложений искусственного интеллекта (ИИ) корпорация Intel объявила о запуске программы ускорения работы ПК с искусственным интеллектом. Эта инициатива направлена ​​не только на ускорение разработки приложений искусственного интеллекта, но и на укрепление единства в технологической отрасли посредством взаимодействия и сотрудничества разработчиков.

Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских вычислений Intel, подчеркнула важность лидерства в области программного обеспечения в сфере AI-ПК. Она добавила: «Стратегическое положение Intel в отрасли позволяет нам использовать инклюзивную экосистему. Имея обширную историю развития искусственного интеллекта и тесное сотрудничество с многочисленными инженерами независимых поставщиков ПО, Intel стремится стимулировать связи и инновации, разрабатывая новые варианты использования и возможности для ПК».

Intel предполагает, что эта программа расширит возможности ПК в различных сегментах, включая игры, создание контента, аудиоэффекты, потоковую передачу, совместную работу с видео и безопасность.

По сути, программа ускорения AI PC направлена ​​на объединение поставщиков оборудования и программного обеспечения с помощью ресурсов Intel. В результате разработчики могут использовать технологию Intel Core Ultra и соответствующее оборудование для оптимизации производительности приложений искусственного интеллекта. По мнению Intel, этот подход, несомненно, приведет к появлению новых вариантов использования и свяжет индустрию ПК с будущими решениями искусственного интеллекта.

Программа ускорения AI PC развертывается при поддержке стратегического партнерства с более чем 100 поставщиками программного обеспечения, такими как Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit и Увеличение. Кроме того, программа содержит более 300 функций с искусственным интеллектом.

Intel вносит дополнительную ясность в эту схему, заявляя, что она является продолжением инициативы AI Accelerator Initiative, являющейся компонентом Intel Partner Alliance. Платформа предоставляет участникам инструменты и ресурсы, предназначенные для оптимизации продуктов, ориентированных на искусственный интеллект, созданных на основе технологий Intel.

В заключение отметим, что инструменты no-code и low-code такие как AppMaster , могут дополнять программу AI PC Acceleration, упрощая процесс создания и масштабирования приложений на основе искусственного интеллекта. Использование таких платформ, как AppMaster может значительно повысить производительность и одновременно снизить сложность разработки приложений ИИ.

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