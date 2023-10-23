Intel представляет программу ускорения искусственного интеллекта на ПК для стимулирования разработки приложений искусственного интеллекта

В рамках грандиозного шага по поддержке разработки приложений искусственного интеллекта (ИИ) корпорация Intel объявила о запуске программы ускорения работы ПК с искусственным интеллектом. Эта инициатива направлена ​​не только на ускорение разработки приложений искусственного интеллекта, но и на укрепление единства в технологической отрасли посредством взаимодействия и сотрудничества разработчиков.

Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских вычислений Intel, подчеркнула важность лидерства в области программного обеспечения в сфере AI-ПК. Она добавила: «Стратегическое положение Intel в отрасли позволяет нам использовать инклюзивную экосистему. Имея обширную историю развития искусственного интеллекта и тесное сотрудничество с многочисленными инженерами независимых поставщиков ПО, Intel стремится стимулировать связи и инновации, разрабатывая новые варианты использования и возможности для ПК».

Intel предполагает, что эта программа расширит возможности ПК в различных сегментах, включая игры, создание контента, аудиоэффекты, потоковую передачу, совместную работу с видео и безопасность.

По сути, программа ускорения AI PC направлена ​​на объединение поставщиков оборудования и программного обеспечения с помощью ресурсов Intel. В результате разработчики могут использовать технологию Intel Core Ultra и соответствующее оборудование для оптимизации производительности приложений искусственного интеллекта. По мнению Intel, этот подход, несомненно, приведет к появлению новых вариантов использования и свяжет индустрию ПК с будущими решениями искусственного интеллекта.

Программа ускорения AI PC развертывается при поддержке стратегического партнерства с более чем 100 поставщиками программного обеспечения, такими как Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit и Увеличение. Кроме того, программа содержит более 300 функций с искусственным интеллектом.

Intel вносит дополнительную ясность в эту схему, заявляя, что она является продолжением инициативы AI Accelerator Initiative, являющейся компонентом Intel Partner Alliance. Платформа предоставляет участникам инструменты и ресурсы, предназначенные для оптимизации продуктов, ориентированных на искусственный интеллект, созданных на основе технологий Intel.

В заключение отметим, что инструменты no-code и low-code такие как AppMaster , могут дополнять программу AI PC Acceleration, упрощая процесс создания и масштабирования приложений на основе искусственного интеллекта. Использование таких платформ, как AppMaster может значительно повысить производительность и одновременно снизить сложность разработки приложений ИИ.