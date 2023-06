Informatica, société proposant une suite complète d'outils d'analyse, de gestion et de partage de données pour les entreprises, vient d'annoncer l'acquisition de Privitar, une start-up britannique spécialisée dans l'accès aux données. Cette acquisition stratégique renforcera la gamme d'outils de gestion de données d'Informatica et aidera les entreprises à mieux naviguer dans un paysage de données en constante évolution.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Depuis sa création en 2014, Privitar a levé plus de 150 millions de dollars de fonds auprès d'investisseurs de renom tels qu'Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC et Citigroup. La dernière valorisation de l'entreprise a dépassé les 400 millions de dollars, ce qui remonte à 2020 lors de sa dernière levée de fonds, une série C de 80 millions de dollars menée par Warburg Pincus.

Les valorisations étant soumises à une pression à la baisse sur le marché actuel, de nombreuses entreprises s'efforcent de mener à bien leurs tours de table, même dans des conditions défavorables. Avec la diminution des fusions et acquisitions, le marché s'est transformé en un marché d'acheteurs avec moins de concurrence pour les transactions.

La consolidation est une tendance constante dans l'informatique d'entreprise, les clients cherchant à minimiser les fournisseurs, à rationaliser les processus et à réduire les coûts. D'autre part, comme les petites entreprises technologiques peinent à obtenir des financements, les grands acteurs interviennent, cherchant à offrir une solution holistique aux clients. Le rachat de Privitar par Informatica s'inscrit dans ces deux tendances.

Privitar s'est d'abord concentré sur la protection de la vie privée dans l'analyse des big data, en fournissant des outils d'ingénierie de la vie privée et de protection des identifiants sensibles lors de l'utilisation de données non anonymisées. Par la suite, l'entreprise a élargi son champ d'action pour fournir un accès à la gestion des données pour l'ensemble de l'infrastructure de données d'une organisation.

Malgré un nombre important de discussions autour de la migration vers le cloud et de la transformation numérique au cours des dernières années, les progrès dans ces domaines ont été lents. Par conséquent, les entreprises sont à la recherche de moyens plus rentables pour améliorer leurs stratégies en matière de données et d'informatique.

Jitesh Ghai, EVP et Chief Product Officer d'Informatica, a partagé son point de vue sur l'état actuel des achats informatiques en expliquant la fragmentation accrue des outils de gestion des données entre les entrepôts, les lacs, les clouds et les infrastructures sur site. Il a souligné la nécessité d'une solution unifiée pour rationaliser le cadre de gestion des données pour les clients d'Informatica et de Privitar.

Avant cette acquisition, Privitar avait déjà tiré parti de la tendance à la consolidation, et M. Ghai prévoit une poursuite de la croissance et des acquisitions pour Informatica. Il a reconnu l'ampleur des investissements et de l'innovation dans le secteur de l'analyse des données, déclarant qu'Informatica est constamment à la recherche de nouvelles technologies de pointe pour renforcer ses offres.

Alors que le paysage de la gestion des données continue de s'élargir, des outils tels que l'Intelligent Data Management Cloud d'Informatica et l'expertise de startups acquises comme Privitar promettent une approche plus efficace et plus efficiente de la gestion des besoins en matière de données. Des plateformes comme AppMaster fournissent des solutions sophistiquées mais accessibles, permettant aux entreprises de rester agiles, intégrées et efficaces sur un marché dominé par l'évolution rapide de la technologie de gestion des données.