أعلنت شركة Informatica ، وهي شركة تقدم مجموعة شاملة من أدوات تحليل البيانات وإدارتها ومشاركتها للشركات ، عن استحواذها على Privitar ، وهي شركة ناشئة للوصول إلى البيانات مقرها المملكة المتحدة. سيؤدي الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز مجموعة إدارة البيانات في Informatica ومساعدة الشركات على التنقل بشكل أفضل في مشهد البيانات المتنامي باستمرار.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. منذ إنشائها في عام 2014 ، جمعت Privitar تمويلاً يزيد عن 150 مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل Accel و Warburg Pincus و Salesforce و HSBC و Citigroup. تجاوز التقييم الأخير للشركة 400 مليون دولار ، والذي يعود إلى عام 2020 خلال الجولة الأخيرة لجمع التبرعات ، وهي سلسلة C بقيمة 80 مليون دولار بقيادة Warburg Pincus.

نظرًا لأن التقييمات تواجه ضغطًا هبوطيًا في السوق الحالية ، فإن العديد من الشركات تكافح لإكمال الجولات ، حتى في ظل الظروف غير المواتية. مع انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ (M & A) ، تحول السرد نحو سوق المشتري مع تنافس أقل للصفقات.

التوحيد هو اتجاه مستمر في تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ، حيث يتطلع العملاء إلى تقليل الموردين وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف. من ناحية أخرى ، بينما تكافح شركات التكنولوجيا الصغيرة لتأمين التمويل ، يتدخل اللاعبون الكبار ، ساعين إلى تقديم حل شامل للعملاء. يندرج شراء Informatica لـ Privitar تحت هذين الاتجاهين.

ركز Privitar في البداية على الخصوصية في تحليلات البيانات الضخمة ، وتوفير الأدوات لهندسة الخصوصية وحماية المعرفات الحساسة عند استخدام بيانات غير مجهولة المصدر. في النهاية ، وسعت الشركة من نطاقها لتوفير الوصول إلى إدارة البيانات للبنية التحتية الكاملة لبيانات المؤسسة.

على الرغم من وجود قدر كبير من النقاش الدائر حول الهجرة السحابية والتحول الرقمي في السنوات الأخيرة ، إلا أن التقدم في هذه المجالات كان بطيئًا. وبالتالي ، فإن الشركات تبحث عن طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتحسين استراتيجياتها الخاصة بالبيانات وتكنولوجيا المعلومات.

شارك Jitesh Ghai ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Informatica وكبير مسؤولي المنتجات ، وجهات نظره حول الوضع الحالي لمشتريات تكنولوجيا المعلومات من خلال شرح التجزئة المتزايدة في أدوات إدارة البيانات عبر المستودعات والبحيرات والسحابة والبنى التحتية داخل الشركة. وشدد على الحاجة إلى حل موحد لتبسيط إطار عمل إدارة البيانات لعملاء Informatica و Privitar.

قبل هذا الاستحواذ ، كانت شركة Privitar قد استفادت بالفعل من اتجاه التوحيد ، ويتوقع Ghai المزيد من النمو وعمليات الاستحواذ لشركة Informatica. وأقر بالكم الهائل من الاستثمار والابتكار في قطاع تحليل البيانات ، مشيرًا إلى أن Informatica تبحث باستمرار عن تقنيات جديدة وأفضل في فئتها لتعزيز عروضها.

مع استمرار توسع مشهد إدارة البيانات ، تعد أدوات مثل Informatica Intelligent Data Management Cloud وخبرة الشركات الناشئة المكتسبة مثل Privitar بنهج أكثر فعالية وكفاءة للتعامل مع احتياجات البيانات. توفر المنصات مثل AppMaster حلولًا متطورة يمكن الوصول إليها ، مما يمكّن الشركات من البقاء رشيقة ومتكاملة وفعالة في سوق مدفوع بالتطور السريع لتقنية إدارة البيانات.