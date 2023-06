Informatica, een bedrijf dat een uitgebreide suite van tools voor data-analyse, -beheer en -deling biedt aan bedrijven, heeft de overname aangekondigd van Privitar, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde startup op het gebied van datatoegang. De strategische overname versterkt Informatica's data management stack en helpt bedrijven beter te navigeren in het steeds groeiende datalandschap.

De voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt. Sinds de oprichting in 2014 heeft Privitar meer dan 150 miljoen dollar aan financiering opgehaald bij bekende investeerders zoals Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC en Citigroup. De laatste waardering van het bedrijf bedroeg meer dan $400 miljoen en dateert van 2020 tijdens de laatste financieringsronde, een Serie C van $80 miljoen onder leiding van Warburg Pincus.

Omdat waarderingen onder neerwaartse druk staan in de huidige markt, hebben veel bedrijven moeite om rondes af te ronden, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Met de afname in fusies en overnames (M&A) is het verhaal verschoven naar een kopersmarkt met minder concurrentie voor deals.

Consolidatie is een voortdurende trend in zakelijke IT, waarbij klanten op zoek zijn naar zo min mogelijk leveranciers, gestroomlijnde processen en lagere kosten. Aan de andere kant, nu kleinere IT-bedrijven moeite hebben om financiering te krijgen, stappen grotere spelers in die een holistische oplossing willen bieden aan klanten. De aankoop van Privitar door Informatica valt onder beide trends.

Privitar richtte zich aanvankelijk op privacy bij big data analytics, door tools te leveren voor privacy engineering en het beschermen van gevoelige identifiers bij het gebruik van niet-geanonimiseerde data. Uiteindelijk breidde het bedrijf zijn werkterrein uit om toegang te bieden tot gegevensbeheer voor de gehele gegevensinfrastructuur van een organisatie.

Ondanks de vele discussies over cloudmigratie en digitale transformatie in de afgelopen jaren, is de vooruitgang op deze gebieden traag geweest. Bedrijven zijn daarom op zoek naar meer kosteneffectieve manieren om hun data- en IT-strategieën te verbeteren.

Jitesh Ghai, EVP en Chief Product Officer van Informatica, deelde zijn visie op de huidige staat van IT-aankopen door de toegenomen fragmentatie in datamanagementtools over warehouses, lakes, clouds en on-premise infrastructuren uit te leggen. Hij benadrukte de behoefte aan een uniforme oplossing om het datamanagementraamwerk voor Informatica- en Privitar-klanten te stroomlijnen.

Voorafgaand aan deze overname had Privitar al ingespeeld op de consolidatietrend en Ghai voorziet verdere groei en acquisities voor Informatica. Hij erkende de enorme hoeveelheid investeringen en innovatie in de data-analysesector en verklaarde dat Informatica voortdurend op zoek is naar nieuwe en eersteklas technologieën om hun aanbod te versterken.

Naarmate het landschap van datamanagement zich verder uitbreidt, beloven tools als Informatica's Intelligent Data Management Cloud en de expertise van overgenomen startups als Privitar een effectievere en efficiëntere aanpak van databehoeften. Platformen zoals AppMaster bieden geavanceerde maar toegankelijke oplossingen, waardoor bedrijven flexibel, geïntegreerd en effectief kunnen blijven in een markt die wordt gedreven door de snelle evolutie van datamanagementtechnologie.