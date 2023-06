A Informatica, uma empresa que oferece um conjunto abrangente de ferramentas de análise, gestão e partilha de dados para empresas, anunciou a aquisição da Privitar, uma startup de acesso a dados sediada no Reino Unido. A aquisição estratégica reforçará a pilha de gestão de dados da Informatica e ajudará as empresas a navegar melhor no cenário de dados em constante crescimento.

Os termos do negócio não foram divulgados. Desde a sua criação em 2014, a Privitar angariou mais de 150 milhões de dólares em financiamento de investidores notáveis como a Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC e Citigroup. A última avaliação da empresa ultrapassou US $ 400 milhões, que remonta a 2020 durante sua última rodada de arrecadação de fundos, uma Série C de US $ 80 milhões liderada por Warburg Pincus.

Como as avaliações enfrentam pressão de baixa no mercado atual, muitas empresas lutam para concluir as rodadas, mesmo em condições desfavoráveis. Com o decréscimo das fusões e aquisições (F&A), a narrativa mudou para um mercado de compradores com menos concorrência nos negócios.

A consolidação é uma tendência actual nas TI empresariais, com os clientes a procurarem minimizar os fornecedores, simplificar os processos e reduzir os custos. Por outro lado, à medida que as empresas de tecnologia mais pequenas lutam para garantir o financiamento, os intervenientes maiores entram em cena, procurando oferecer uma solução holística aos clientes. A compra da Privitar pela Informatica enquadra-se nestas duas tendências.

Inicialmente, a Privitar centrava-se na privacidade em análises de grandes volumes de dados, fornecendo ferramentas para a engenharia da privacidade e a protecção de identificadores sensíveis quando se utilizam dados não anónimos. Eventualmente, a empresa alargou o seu âmbito para fornecer acesso à gestão de dados para toda a infra-estrutura de dados de uma organização.

Apesar de uma quantidade significativa de discussões em torno da migração para a nuvem e da transformação digital nos últimos anos, o progresso nessas áreas tem sido lento. Consequentemente, as empresas estão à procura de formas mais económicas de melhorar as suas estratégias de dados e de TI.

Jitesh Ghai, EVP e Chief Product Officer da Informatica, partilhou as suas opiniões sobre o estado actual das aquisições de TI, explicando a crescente fragmentação das ferramentas de gestão de dados em armazéns, lagos, nuvens e infra-estruturas locais. Ele enfatizou a necessidade de uma solução unificada para simplificar a estrutura de gestão de dados para os clientes da Informatica e da Privitar.

Antes desta aquisição, a Privitar já tinha aproveitado a tendência de consolidação, e Ghai prevê mais crescimento e aquisições para a Informatica. Reconheceu a imensa quantidade de investimento e inovação no sector da análise de dados, afirmando que a Informatica está continuamente à procura de novas e melhores tecnologias para reforçar as suas ofertas.

À medida que o panorama da gestão de dados continua a expandir-se, ferramentas como a Intelligent Data Management Cloud da Informatica e a experiência de startups adquiridas, como a Privitar, prometem uma abordagem mais eficaz e eficiente para lidar com as necessidades de dados. Plataformas como a AppMaster fornecem soluções sofisticadas mas acessíveis, permitindo que as empresas se mantenham ágeis, integradas e eficazes num mercado impulsionado pela rápida evolução da tecnologia de gestão de dados.