Компания Informatica, предлагающая полный набор инструментов для анализа, управления и обмена данными для предприятий, объявила о приобретении Privitar, британского стартапа в области доступа к данным. Стратегическое приобретение укрепит стек управления данными Informatica и поможет предприятиям лучше ориентироваться в постоянно растущем ландшафте данных.

Условия сделки не разглашаются. С момента своего основания в 2014 году Privitar привлекла более 150 миллионов долларов финансирования от таких известных инвесторов, как Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC и Citigroup. Последняя оценка компании превысила 400 миллионов долларов, что датируется 2020 годом во время последнего раунда привлечения средств - серии С на 80 миллионов долларов под руководством Warburg Pincus.

Поскольку на текущем рынке оценки испытывают понижательное давление, многие компании с трудом завершают раунды даже в неблагоприятных условиях. С уменьшением количества слияний и поглощений (M&A) ситуация изменилась в сторону рынка покупателей с меньшей конкуренцией за сделки.

Консолидация является постоянной тенденцией в сфере корпоративных ИТ, поскольку заказчики стремятся минимизировать количество поставщиков, оптимизировать процессы и сократить расходы. С другой стороны, когда небольшие технологические компании борются за финансирование, на рынок выходят более крупные игроки, стремящиеся предложить клиентам целостное решение. Покупка компанией Informatica компании Privitar относится к обеим этим тенденциям.

Первоначально Privitar фокусировалась на конфиденциальности в аналитике больших данных, поставляя инструменты для проектирования конфиденциальности и защиты чувствительных идентификаторов при использовании неанонимизированных данных. Со временем компания расширила сферу своей деятельности и стала предоставлять доступ к управлению данными для всей инфраструктуры данных организации.

Несмотря на значительное количество дискуссий вокруг миграции в облако и цифровой трансформации в последние годы, прогресс в этих областях был медленным. Поэтому компании ищут более экономически эффективные способы улучшения своих стратегий в области данных и ИТ.

Джитеш Гай, EVP и директор по продукции Informatica, поделился своим мнением о текущем состоянии ИТ-закупок, рассказав о растущей фрагментации инструментов управления данными в хранилищах, озерах, облаках и локальных инфраструктурах. Он подчеркнул необходимость создания единого решения для оптимизации системы управления данными для клиентов Informatica и Privitar.

До этого приобретения Privitar уже воспользовалась тенденцией консолидации, и Гхай ожидает дальнейшего роста и приобретений для Informatica. Он отметил огромный объем инвестиций и инноваций в секторе анализа данных, заявив, что Informatica постоянно находится в поиске новых и лучших в своем классе технологий для расширения своих предложений.

Поскольку ландшафт управления данными продолжает расширяться, такие инструменты, как Intelligent Data Management Cloud от Informatica и опыт приобретенных стартапов, таких как Privitar, обещают более эффективный и действенный подход к работе с данными. Платформы, подобные AppMaster, предлагают доступные решения, позволяющие предприятиям оставаться гибкими, интегрированными и эффективными на рынке, движимом быстрой эволюцией технологий управления данными.