İşletmeler için kapsamlı bir veri analizi, yönetimi ve paylaşım araçları paketi sunan bir şirket olan Informatica, İngiltere merkezli bir veri erişimi girişimi olan Privitar'ı satın aldığını duyurdu. Stratejik satın alma, Informatica'nın veri yönetimi yığınını güçlendirecek ve işletmelerin sürekli büyüyen veri ortamında daha iyi gezinmesine yardımcı olacak.

Anlaşmanın şartları açıklanmadı. 2014'teki başlangıcından bu yana Privitar, Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC ve Citigroup gibi önemli yatırımcılardan 150 milyon doların üzerinde fon sağladı. Şirketin son değeri, Warburg Pincus liderliğindeki 80 milyon $ 'lık bir C Serisi olan son bağış toplama turu sırasında 2020 yılına kadar uzanan 400 milyon $' ı aştı.

Mevcut piyasada değerlemeler aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğundan, birçok şirket elverişsiz koşullar altında bile turları tamamlamakta zorlanıyor. Birleşme ve devralmaların (M&A) azalmasıyla birlikte anlatı, anlaşmalar için daha az rekabetin olduğu bir alıcı pazarına doğru kaydı.

Konsolidasyon, tedarikçileri en aza indirmek, süreçleri kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak isteyen müşterilerle kurumsal BT'de süregelen bir trenddir. Öte yandan, daha küçük teknoloji firmaları finansman bulmakta zorlanırken, daha büyük oyuncular devreye girerek müşterilere bütünsel bir çözüm sunmaya çalışıyor. Informatica'nın Privitar'ı satın alması bu iki eğilimin de kapsamına giriyor.

Privitar başlangıçta büyük veri analitiğinde gizliliğe odaklandı, mühendislik gizliliği için araçlar sağladı ve anonimleştirilmemiş verileri kullanırken hassas tanımlayıcıları korudu. Sonunda şirket, bir kuruluşun tüm veri altyapısı için veri yönetimi erişimi sağlamak üzere kapsamını genişletti.

Son yıllarda buluta geçiş ve dijital dönüşümü çevreleyen önemli miktarda tartışmaya rağmen, bu alanlarda ilerleme yavaş olmuştur. Sonuç olarak, işletmeler verilerini ve BT stratejilerini iyileştirmek için daha uygun maliyetli yollar arıyor.

Informatica'nın EVP'si ve Baş Ürün Sorumlusu Jitesh Ghai, depolar, göller, bulutlar ve şirket içi altyapılar genelinde veri yönetimi araçlarındaki artan parçalanmayı açıklayarak BT satın alımlarının mevcut durumu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Informatica ve Privitar'ın müşterileri için veri yönetimi çerçevesini kolaylaştıracak birleşik bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bu satın alma işleminden önce, Privitar zaten konsolidasyon eğilimine girmişti ve Ghai, Informatica için daha fazla büyüme ve satın alma öngörüyor. Veri analizi sektöründeki muazzam miktardaki yatırımı ve yeniliği kabul ederek, Informatica'nın tekliflerini desteklemek için sürekli olarak yeni ve sınıfının en iyisi teknolojiler arayışında olduğunu belirtti.

Veri yönetimi ortamı genişlemeye devam ettikçe, Informatica'nın Intelligent Data Management Cloud gibi araçlar ve Privitar gibi satın alınan startup'ların uzmanlığı, veri ihtiyaçlarının ele alınması için daha etkili ve verimli bir yaklaşım vaat ediyor. AppMaster gibi platformlar, veri yönetimi teknolojisindeki hızlı evrimin yönlendirdiği bir pazarda işletmelerin çevik, entegre ve etkili kalmasını sağlayan gelişmiş ancak erişilebilir çözümler sunar.