为企业提供全面的数据分析、管理和共享工具套件的Informatica公司日前宣布收购英国的数据访问初创公司Privitar。这次战略收购将加强Informatica的数据管理堆栈，帮助企业更好地驾驭不断增长的数据环境。

该交易的条款尚未披露。自2014年成立以来，Privitar已经从Accel、Warburg Pincus、Salesforce、HSBC和Citigroup等知名投资者那里筹集了超过1.5亿美元的资金。该公司最近一次估值超过4亿美元，这可以追溯到2020年其最新一轮融资期间，即由华平投资集团牵头的8000万美元C轮融资。

由于目前市场上的估值面临下行压力，许多公司努力完成一轮融资，甚至在不利的条件下。随着兼并和收购（M&A）的减少，情况已经转向买方市场，交易的竞争减少。

整合是企业IT的一个持续趋势，客户希望尽量减少供应商，简化流程，降低成本。另一方面，由于较小的科技公司在努力争取资金，较大的公司就会介入，寻求为客户提供整体的解决方案。Informatica对Privitar的收购就属于这两种趋势。

Privitar最初专注于大数据分析中的隐私问题，在使用非匿名数据时提供工程隐私和保护敏感标识符的工具。最终，该公司扩大了其范围，为一个组织的整个数据基础设施提供数据管理访问。

尽管近年来围绕云迁移和数字化转型进行了大量的讨论，但这些领域的进展一直很缓慢。因此，企业正在寻找更具成本效益的方法来改善其数据和IT战略。

Informatica公司执行副总裁兼首席产品官Jitesh Ghai通过解释跨仓库、湖泊、云和内部基础设施的数据管理工具日益分散，分享了他对当前IT采购状况的看法。他强调需要一个统一的解决方案，为Informatica和Privitar的客户简化数据管理框架。

在这次收购之前，Privitar已经利用了整合的趋势，Ghai预计Informatica会有进一步的增长和收购。他承认在数据分析领域有大量的投资和创新，并表示Informatica一直在寻找新的和一流的技术来加强他们的产品。

随着数据管理领域的不断扩大，像Informatica的智能数据管理云这样的工具以及像Privitar这样的被收购的初创公司的专业技术有望为处理数据需求提供更有效和高效的方法。像AppMaster这样的平台提供了复杂而又易懂的解决方案，使企业能够在数据管理技术快速发展的市场中保持灵活、集成和有效。