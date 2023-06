Informatica, ein Unternehmen, das eine umfassende Suite von Tools zur Datenanalyse, -verwaltung und -freigabe für Unternehmen anbietet, hat die Übernahme von Privitar, einem in Großbritannien ansässigen Startup-Unternehmen für Datenzugriff, angekündigt. Die strategische Akquisition wird Informaticas Datenmanagement-Stack verstärken und Unternehmen dabei helfen, die ständig wachsende Datenlandschaft besser zu navigieren.

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Privitar mehr als 150 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von namhaften Investoren wie Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC und Citigroup erhalten. Die letzte Bewertung des Unternehmens lag bei über 400 Mio. US-Dollar, was auf das Jahr 2020 während der letzten Finanzierungsrunde, einer 80 Mio. US-Dollar schweren Serie C unter der Leitung von Warburg Pincus, zurückgeht.

Da die Bewertungen auf dem aktuellen Markt unter Druck stehen, haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Finanzierungsrunden abzuschließen, selbst unter ungünstigen Bedingungen. Mit dem Rückgang der Fusionen und Übernahmen (M&A) hat sich das Bild in Richtung eines Käufermarktes mit weniger Wettbewerb um Geschäfte verschoben.

Die Konsolidierung ist ein anhaltender Trend in der Unternehmens-IT, da die Kunden bestrebt sind, die Zahl der Zulieferer zu minimieren, Prozesse zu rationalisieren und Kosten zu senken. Auf der anderen Seite haben kleinere Technologieunternehmen Schwierigkeiten, Finanzmittel zu erhalten, und größere Unternehmen treten auf den Plan, um den Kunden eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Der Kauf von Privitar durch Informatica fällt unter diese beiden Trends.

Privitar konzentrierte sich zunächst auf den Schutz der Privatsphäre in der Big-Data-Analytik und lieferte Tools für das Engineering der Privatsphäre und den Schutz sensibler Identifikatoren bei der Verwendung nicht anonymisierter Daten. Mit der Zeit erweiterte das Unternehmen seinen Tätigkeitsbereich, um Datenmanagement-Zugang für die gesamte Dateninfrastruktur eines Unternehmens zu bieten.

Obwohl in den letzten Jahren viel über Cloud-Migration und digitale Transformation diskutiert wurde, sind die Fortschritte in diesen Bereichen nur langsam. Folglich sind Unternehmen auf der Suche nach kostengünstigeren Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Daten- und IT-Strategien.

Jitesh Ghai, EVP und Chief Product Officer von Informatica, teilte seine Ansichten über den aktuellen Stand der IT-Einkäufe mit, indem er die zunehmende Fragmentierung der Datenverwaltungstools in Lagern, Seen, Clouds und On-Premise-Infrastrukturen erläuterte. Er betonte die Notwendigkeit einer einheitlichen Lösung, um das Datenmanagement für die Kunden von Informatica und Privitar zu rationalisieren.

Bereits vor dieser Übernahme hatte Privitar den Konsolidierungstrend genutzt, und Ghai rechnet mit weiterem Wachstum und Übernahmen für Informatica. Er bestätigte die immensen Investitionen und Innovationen im Bereich der Datenanalyse und erklärte, dass Informatica ständig auf der Suche nach neuen und erstklassigen Technologien ist, um sein Angebot zu erweitern.

Da sich die Landschaft des Datenmanagements immer weiter ausdehnt, versprechen Tools wie die Intelligent Data Management Cloud von Informatica und das Fachwissen von übernommenen Start-ups wie Privitar einen effektiveren und effizienteren Ansatz für den Umgang mit Datenanforderungen. Plattformen wie AppMaster bieten ausgefeilte und dennoch leicht zugängliche Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, in einem Markt, der von der rasanten Entwicklung der Datenverwaltungstechnologie angetrieben wird, agil, integriert und effektiv zu bleiben.