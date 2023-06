Informatica, azienda che offre una suite completa di strumenti per l'analisi, la gestione e la condivisione dei dati per le aziende, ha annunciato l'acquisizione di Privitar, startup britannica specializzata nell'accesso ai dati. L'acquisizione strategica rafforzerà lo stack di gestione dei dati di Informatica e aiuterà le aziende a navigare meglio nel panorama dei dati in continua crescita.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Dalla sua nascita nel 2014, Privitar ha raccolto oltre 150 milioni di dollari di finanziamenti da importanti investitori come Accel, Warburg Pincus, Salesforce, HSBC e Citigroup. L'ultima valutazione dell'azienda ha superato i 400 milioni di dollari e risale al 2020, durante l'ultimo round di raccolta fondi, una Serie C da 80 milioni di dollari guidata da Warburg Pincus.

Poiché le valutazioni subiscono una pressione al ribasso nell'attuale mercato, molte aziende faticano a completare i round, anche in condizioni sfavorevoli. Con la diminuzione delle fusioni e acquisizioni (M&A), la situazione si è spostata verso un mercato di acquirenti con meno concorrenza per le operazioni.

Il consolidamento è una tendenza in atto nell'IT aziendale, con i clienti che cercano di ridurre al minimo i fornitori, snellire i processi e ridurre i costi. D'altra parte, mentre le aziende tecnologiche più piccole faticano ad assicurarsi i finanziamenti, i grandi operatori si fanno avanti, cercando di offrire una soluzione olistica ai clienti. L'acquisto di Privitar da parte di Informatica rientra in entrambe le tendenze.

Inizialmente Privitar si concentrava sulla privacy nell'analisi dei big data, fornendo strumenti per l'ingegnerizzazione della privacy e la protezione degli identificatori sensibili quando si utilizzano dati non anonimizzati. Alla fine, l'azienda ha ampliato il suo raggio d'azione per fornire accesso alla gestione dei dati per l'intera infrastruttura di dati di un'organizzazione.

Nonostante negli ultimi anni si sia parlato molto di migrazione al cloud e di trasformazione digitale, i progressi in queste aree sono stati lenti. Di conseguenza, le aziende sono alla ricerca di modi più efficaci dal punto di vista dei costi per migliorare le loro strategie di dati e IT.

Jitesh Ghai, EVP e Chief Product Officer di Informatica, ha condiviso il suo punto di vista sullo stato attuale degli acquisti IT, spiegando la crescente frammentazione degli strumenti di gestione dei dati tra magazzini, laghi, cloud e infrastrutture on-premise. Ha sottolineato la necessità di una soluzione unificata per semplificare il quadro di gestione dei dati per i clienti di Informatica e Privitar.

Prima di questa acquisizione, Privitar aveva già sfruttato la tendenza al consolidamento e Ghai prevede un'ulteriore crescita e acquisizioni per Informatica. Ha riconosciuto l'immensa quantità di investimenti e innovazioni nel settore dell'analisi dei dati, affermando che Informatica è costantemente alla ricerca di nuove e migliori tecnologie per potenziare la propria offerta.

Mentre il panorama della gestione dei dati continua ad espandersi, strumenti come Intelligent Data Management Cloud di Informatica e l'esperienza di startup acquisite come Privitar promettono un approccio più efficace ed efficiente alla gestione delle esigenze dei dati. Piattaforme come AppMaster forniscono soluzioni sofisticate ma accessibili, consentendo alle aziende di rimanere agili, integrate ed efficaci in un mercato guidato dalla rapida evoluzione della tecnologia di gestione dei dati.