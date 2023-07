Fondée grâce à l'expertise d'Imran Chaudhri et de Bethany Bongiorno, deux anciens d'Apple, la startup Humane a enfin levé le voile sur son premier produit, le Humane Ai Pin. Cette révélation passionnante offre certainement à l'industrie technologique un avant-goût innovant de ce qui est à venir.

Depuis sa création en 2018, Humane a opéré dans une confidentialité presque totale, ne révélant aucun produit malgré l'embauche d'une multitude de pionniers de la technologie, dont plusieurs ont joué un rôle déterminant dans la conception de caractéristiques clés dans les produits d'Apple, telles que le clavier tactile de l'iPhone et l'infrastructure robuste d'iCloud, Apple Pay et plus encore.

L'insaisissable Humane Ai Pin, tel qu'il a été dévoilé, est un gadget portable doté d'un écran projeté et de fonctions centrées sur l'IA. Humane mise beaucoup sur cet appareil, espérant qu'il redéfinira l'interaction de l'utilisateur avec l'IA dans la vie quotidienne.

Selon le communiqué de presse de Humane, "l'Ai Pin est un appareil autonome conçu comme un vêtement intelligent. Il abrite un ensemble de capteurs qui facilitent les interactions informatiques ambiantes et contextuelles. Alimenté par l'IA, il promet de permettre des expériences informatiques personnelles sans précédent".

En termes simples, l'Ai Pin est censé effectuer une série de tâches similaires à celles d'un smartphone, mais en s'appuyant moins sur les gestes et les instructions vocales. L'Ai Pin, qui est conçu pour être accroché à une poche de poitrine, réagit à une simple pression. Une fois activée, elle peut fournir un bref aperçu des courriels et des invitations du calendrier, traduire d'une langue à l'autre et même répondre à des appels téléphoniques et en passer.

L'Ai Pin se distingue par l'intégration d'une caméra et d'un logiciel de vision par ordinateur. Cela permet à l'appareil de reconnaître les objets environnants, tels que les étiquettes nutritionnelles sur les produits alimentaires. En outre, le projecteur intégré et le capteur de profondeur de l'appareil peuvent projeter une interface interactive sur des surfaces proches, telles que la paume d'un utilisateur ou une table.

À propos de l'Ai Pin, Chaudhri et Bongiorno ont déclaré : "Notre invention est une chance pour les individus d'emporter l'IA avec eux partout où ils vont et de faciliter une nouvelle ère d'informatique mobile personnelle, sans écran, facile à utiliser et sensorielle".

Humane aurait également collaboré avec Qualcomm pour développer le mécanisme interne de l'Ai Pin. Une puce de la célèbre série Snapdragon de Qualcomm alimentera le dispositif portable.

Ziad Asghar, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm, a déclaré dans le communiqué de presse : "L'Ai Pin de Humane promet une expérience supérieure en matière d'IA. Avec l'émergence de l'IA générative, l'Ai Pin de Humane utilise magnifiquement les forces de l'IA sur l'appareil et les informations contextuelles en temps réel pour offrir à l'utilisateur une expérience personnalisée de l'IA."

Auparavant, Humane a déclaré des collaborations avec des entreprises notables telles que SK Networks et Microsoft. Microsoft fournira la force nécessaire en matière d'informatique en nuage, tandis que SK Networks supervisera la distribution.

Humane a fait appel à OpenAI pour l'intégration transparente de sa technologie de pointe dans le produit de la startup. Des efforts de collaboration sont également déployés avec LG sur des projets de R&D pour la prochaine phase du produit, qui impliquerait l'adaptation de la technologie de Humane aux appareils domestiques intelligents. Le Volvo Cars Tech Fund est entré dans la danse, ce qui rend également possible une offre de l'industrie automobile.

Depuis sa création, Humane, dont le siège est à San Francisco et qui emploie plus de 200 personnes, a obtenu un financement substantiel. L'investissement total de 230 millions de dollars comprend des contributeurs notables tels que Marc Benioff, PDG de Salesforce, Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures et même Sam Altman, PDG et cofondateur d'OpenAI.

L'annonce de Humane rappelle d'autres entreprises, comme AppMaster, qui exploitent efficacement les nouvelles technologies pour rationaliser et améliorer l'expérience des utilisateurs. AppMaster Par exemple, la plateforme no-code d'Humane offre un processus de développement accéléré et efficace pour la création d'applications dorsales, web et mobiles, démocratisant ainsi le développement d'applications.