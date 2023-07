Fundada com a experiência dos antigos assistentes da Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, a empresa de tecnologia Humane levantou finalmente o véu sobre o seu primeiro produto, o Humane Ai Pin. Esta revelação emocionante oferece certamente à indústria tecnológica uma amostra inovadora do que está para vir.

Desde a sua criação em 2018, a Humane tem operado em privacidade quase total, não revelando nenhum produto, apesar de contratar uma infinidade de pioneiros da tecnologia, vários dos quais foram fundamentais para projetar recursos-chave nos produtos da Apple, como o teclado touchscreen do iPhone e a infraestrutura robusta para iCloud, Apple Pay e muito mais.

O elusivo Humane Ai Pin, tal como foi revelado, é um gadget para vestir equipado com um ecrã projetado e funcionalidades centradas na IA. A Humane está a apostar forte neste dispositivo, esperando que redefina a interação do utilizador com a IA na vida quotidiana.

De acordo com o comunicado de imprensa da Humane, "o Ai Pin é um dispositivo autónomo concebido como um wearable inteligente, baseado no vestuário. Alberga uma série de sensores que facilitam as interacções computacionais ambientais e contextuais. Alimentado por IA, promete permitir experiências de computação pessoal sem precedentes."

Em termos leigos, espera-se que o Ai Pin execute uma série de tarefas semelhantes às de um smartphone, mas com menos dependência de gestos e instruções de voz. O Ai Pin, que foi concebido para ser colocado no bolso do peito, responde a um simples toque. Uma vez ativado, pode fornecer uma breve visão geral de e-mails e convites do calendário, traduzir entre idiomas e até atender e fazer chamadas telefónicas.

O que distingue o Ai Pin é a sua integração de uma câmara e de um software de visão por computador. Isto permite que o dispositivo reconheça objectos circundantes, tais como rótulos nutricionais em produtos alimentares. Além disso, o projetor e o sensor de profundidade incorporados no dispositivo podem projetar uma interface interactiva em superfícies próximas, como a palma da mão de um utilizador ou o tampo de uma mesa.

Elaborando sobre o Ai Pin, Chaudhri e Bongiorno disseram: "Nossa invenção é uma chance para os indivíduos levarem IA com eles onde quer que vão e facilitar uma nova era de computação móvel pessoal que é livre de telas, fácil de usar e sensorial".

A Humane também terá colaborado com a Qualcomm para desenvolver o mecanismo interno do Ai Pin. Um chip da famosa série Snapdragon da Qualcomm irá energizar o wearable.

Expressando seu entusiasmo, o vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm, Ziad Asghar, foi citado no comunicado à imprensa dizendo: "O Ai Pin da Humane promete uma experiência de IA superior. Com o surgimento da IA generativa, o Ai Pin da Humane utiliza magnificamente os pontos fortes da IA no dispositivo e informações contextuais em tempo real para fornecer ao usuário uma experiência de IA personalizada.

Anteriormente, a Humane declarou colaborações com empresas notáveis, como a SK Networks e a Microsoft. A Microsoft fornecerá a tão necessária força de computação em nuvem, enquanto a SK Networks supervisionará a distribuição.

A Humane envolveu a OpenAI para uma integração perfeita de sua tecnologia de ponta no produto da startup. Estão também a ser desenvolvidos esforços de colaboração com a LG em projectos de I&D para a fase seguinte do produto, que envolverá a adaptação da tecnologia da Humane para dispositivos domésticos inteligentes. O Volvo Cars Tech Fund juntou-se à luta, tornando também possível uma oferta da indústria automóvel.

Desde a sua criação, a Humane, sediada em São Francisco, com uma força de trabalho de mais de 200 pessoas, assegurou um financiamento substancial. O investimento total de 230 milhões de dólares inclui contribuintes notáveis como o CEO da Salesforce, Marc Benioff, a Kindred Ventures, a SK Networks, a LG Technology Ventures, a Microsoft, o Volvo Cars Tech Fund, a Tiger Global, a Qualcomm Ventures e até o CEO e cofundador da OpenAI, Sam Altman.

