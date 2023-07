Tech startup Humane, opgericht met de expertise van ex-Apple wizards Imran Chaudhri en Bethany Bongiorno, heeft eindelijk de sluier opgelicht van zijn eerste product, de Humane Ai Pin. Deze spannende onthulling biedt de techindustrie zeker een innovatief voorproefje van wat komen gaat.

Sinds de oprichting in 2018 heeft Humane in bijna volledige privacy gewerkt en geen producten onthuld, ondanks het inhuren van een groot aantal tech-pioniers. Een aantal van hen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van belangrijke functies in de producten van Apple, zoals het touchscreen-toetsenbord van de iPhone en de robuuste infrastructuur voor iCloud, Apple Pay en meer.

De ongrijpbare Humane Ai Pin, zoals hij is onthuld, is een draagbare gadget met een geprojecteerd scherm en AI-gerichte functies. Humane zet groots in op dit apparaat, in de hoop dat het de interactie van gebruikers met AI in het dagelijks leven herdefinieert.

Volgens de persverklaring van Humane "is de Ai Pin een op zichzelf staand apparaat dat is ontworpen als een intelligente, op kleding gebaseerde wearable. Het bevat een reeks sensoren die omgevings- en contextuele computerinteracties mogelijk maken. Aangestuurd door AI belooft het ongekende persoonlijke computerervaringen mogelijk te maken."

In lekentaal: van de Ai Pin wordt verwacht dat het een reeks taken uitvoert die vergelijkbaar zijn met die van een smartphone, maar met minder afhankelijkheid van gebaren en gesproken instructies. De Ai Pin, die is ontworpen om aan een borstzak te worden bevestigd, reageert op een enkele tik. Eenmaal geactiveerd kan het een kort overzicht geven van e-mails en agenda-uitnodigingen, vertalen tussen talen en zelfs telefoongesprekken beantwoorden en voeren.

Wat de Ai Pin onderscheidt is de integratie van een camera en software die computer vision ondersteunt. Hierdoor kan het apparaat omringende objecten herkennen, zoals voedingslabels op voedingsmiddelen. Bovendien kunnen de ingebouwde projector en dieptesensor van het apparaat een interactieve interface projecteren op nabijgelegen oppervlakken, zoals de palm van een gebruiker of een tafelblad.

Uitweidend over de Ai Pin zeiden Chaudhri en Bongiorno: "Onze uitvinding is een kans voor individuen om AI overal mee naar toe te nemen en een nieuw tijdperk van persoonlijk mobiel computergebruik mogelijk te maken dat vrij is van schermen, moeiteloos te gebruiken en sensorisch is."

Humane heeft naar verluidt ook samengewerkt met Qualcomm om het interne mechanisme van de Ai Pin te ontwikkelen. Een chip uit de bekende Snapdragon-serie van Qualcomm zal de wearable van energie voorzien.

Qualcomm SVP of product management Ziad Asghar zegt in het persbericht: "Humane's Ai Pin belooft een superieure AI-ervaring. Met de opkomst van generatieve AI, maakt Humane's Ai Pin op magnifieke wijze gebruik van de sterke punten van on-device AI en real-time contextuele informatie om de gebruiker te voorzien van een gepersonaliseerde AI-ervaring."

Humane verklaarde eerder al samen te werken met bekende bedrijven als SK Networks en Microsoft. Microsoft zal zorgen voor de broodnodige cloud computing kracht, terwijl SK Networks zal toezien op de distributie.

Humane heeft OpenAI ingeschakeld voor een naadloze integratie van zijn geavanceerde technologie in het product van de startup. Er wordt ook samengewerkt met LG aan R&D-projecten voor de volgende fase van het product, waarbij Humane's technologie wordt aangepast voor slimme thuisapparaten. Volvo Cars Tech Fund mengde zich in de strijd en maakte ook een aanbod voor de auto-industrie mogelijk.

Sinds de oprichting heeft het in San Francisco gevestigde Humane, dat meer dan 200 mensen in dienst heeft, aanzienlijke financiering binnengehaald. Het investeringstotaal van 230 miljoen dollar omvat opmerkelijke bijdragers zoals Marc Benioff, CEO van Salesforce, Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures en zelfs OpenAI CEO en medeoprichter Sam Altman.

