Założony dzięki doświadczeniu byłych kreatorów Apple, Imrana Chaudhri i Bethany Bongiorno, startup technologiczny Humane w końcu podniósł zasłonę na swój dziewiczy produkt, Humane Ai Pin. To ekscytujące ujawnienie z pewnością oferuje branży technologicznej innowacyjny smak tego, co ma nadejść.

Od momentu powstania w 2018 roku Humane działało w niemal całkowitej prywatności, nie ujawniając żadnych produktów pomimo zatrudniania wielu pionierów technologii, z których kilku odegrało kluczową rolę w projektowaniu kluczowych funkcji produktów Apple, takich jak klawiatura dotykowa iPhone'a i solidna infrastruktura dla iCloud, Apple Pay i nie tylko.

Nieuchwytny Humane Ai Pin, jak został zaprezentowany, jest gadżetem do noszenia z projektowanym wyświetlaczem i funkcjami skoncentrowanymi na sztucznej inteligencji. Humane stawia na to urządzenie, mając nadzieję, że na nowo zdefiniuje ono interakcję użytkownika ze sztuczną inteligencją w codziennym życiu.

Zgodnie z oświadczeniem prasowym Humane "Ai Pin to samodzielne urządzenie zaprojektowane jako inteligentne urządzenie do noszenia na odzieży. Zawiera szereg czujników, które ułatwiają interakcje z otoczeniem i kontekstowymi obliczeniami. Napędzany przez sztuczną inteligencję, obiecuje umożliwić bezprecedensowe osobiste doświadczenia komputerowe".

Mówiąc prościej, oczekuje się, że Ai Pin będzie wykonywał szereg zadań podobnych do smartfona, ale z mniejszą zależnością od gestów i instrukcji głosowych. Ai Pin, zaprojektowany do przypięcia do kieszeni na piersi, reaguje na pojedyncze dotknięcie. Po aktywacji może zapewnić krótki przegląd wiadomości e-mail i zaproszeń do kalendarza, tłumaczyć między językami, a nawet odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne.

To, co wyróżnia Ai Pin, to integracja kamery i oprogramowania opartego na wizji komputerowej. Pozwala to urządzeniu rozpoznawać otaczające obiekty, takie jak etykiety żywieniowe na produktach spożywczych. Co więcej, wbudowany w urządzenie projektor i czujnik głębi mogą wyświetlać interaktywny interfejs na pobliskich powierzchniach, takich jak dłoń użytkownika lub blat stołu.

Opracowując Ai Pin, Chaudhri i Bongiorno powiedzieli: "Nasz wynalazek jest szansą dla osób, aby nosić ze sobą sztuczną inteligencję, gdziekolwiek się udają, i ułatwić nową erę osobistych komputerów mobilnych, które są wolne od ekranów, łatwe w użyciu i sensoryczne".

Humane podobno współpracowało również z Qualcomm w celu opracowania wewnętrznego mechanizmu Ai Pin. Chip z renomowanej serii Snapdragon firmy Qualcomm będzie zasilał urządzenie do noszenia.

Wyrażając swoje podekscytowanie, wiceprezes ds. zarządzania produktami Qualcomm Ziad Asghar został zacytowany w komunikacie prasowym, mówiąc: "Ai Pin Humane obiecuje doskonałe wrażenia z AI. Wraz z pojawieniem się generatywnej sztucznej inteligencji, Ai Pin firmy Humane wspaniale wykorzystuje mocne strony sztucznej inteligencji na urządzeniu i informacje kontekstowe w czasie rzeczywistym, aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowane wrażenia ze sztucznej inteligencji".

Wcześniej Humane zadeklarowało współpracę ze znanymi firmami, takimi jak SK Networks i Microsoft. Microsoft zapewni bardzo potrzebną siłę obliczeniową w chmurze, podczas gdy SK Networks będzie nadzorować dystrybucję.

Humane zaangażowało OpenAI do płynnej integracji swojej najnowocześniejszej technologii z produktem startupu. Podejmowane są również wspólne wysiłki z LG w zakresie projektów badawczo-rozwojowych dla następnej fazy produktu, która obejmowałaby adaptację technologii Humane do inteligentnych urządzeń domowych. Volvo Cars Tech Fund dołączył do walki, dzięki czemu możliwa jest również oferta dla przemysłu motoryzacyjnego.

Od momentu powstania Humane z siedzibą w San Francisco, zatrudniająca ponad 200 pracowników, zapewniła sobie znaczne finansowanie. Łączna kwota inwestycji w wysokości 230 milionów dolarów obejmuje znaczące podmioty, takie jak CEO Salesforce Marc Benioff, Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures, a nawet CEO i współzałożyciel OpenAI Sam Altman.

Ogłoszenie Humane przywodzi na myśl inne firmy, takie jak AppMaster, które skutecznie wykorzystują nowe technologie w celu usprawnienia i poprawy doświadczeń użytkowników. AppMaster Na przykład platforma no-code oferuje przyspieszony i wydajny proces tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, demokratyzując w ten sposób tworzenie aplikacji.