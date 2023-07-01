Eski Apple sihirbazları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno'nun uzmanlığıyla kurulan teknoloji girişimi Humane, nihayet ilk ürünü olan Humane Ai Pin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Bu heyecan verici açıklama, kesinlikle teknoloji endüstrisine ne olacağına dair yenilikçi bir tat sunuyor.

Humane, 2018'deki başlangıcından bu yana neredeyse tamamen gizlilik içinde çalıştı ve birçoğu iPhone'un dokunmatik ekranlı klavyesi ve iCloud için sağlam altyapı gibi Apple'ın ürünlerindeki temel özellikleri tasarlamada etkili olan çok sayıda teknoloji öncüsünü işe almasına rağmen hiçbir ürünü ortaya çıkarmadı. Apple Pay ve daha fazlası.

Anlaşılması zor Humane Ai Pin, tanıtıldığı şekliyle, yansıtılan ekran ve yapay zeka merkezli özelliklerle desteklenen giyilebilir bir cihazdır. Humane, günlük yaşamda yapay zeka ile kullanıcı etkileşimini yeniden tanımlayacağını umarak bu cihazda büyük bahis oynuyor.

Humane'nin basın açıklamasına göre “Ai Pin, akıllı, giyim tabanlı giyilebilir olarak tasarlanmış bağımsız bir cihazdır. Ortam ve bağlamsal bilgi işlem etkileşimlerini kolaylaştıran bir dizi sensör barındırır. Yapay zeka tarafından desteklenen bu sistem, benzeri görülmemiş kişisel bilgi işlem deneyimlerini mümkün kılmayı vaat ediyor.”

Layman'ın terimleriyle, Ai Pin'in bir akıllı telefona benzer bir dizi görevi yerine getirmesi bekleniyor, ancak hareketlere ve sesli talimatlara daha az güvenerek. Göğüs cebine takılmak üzere tasarlanan Ai Pin, tek bir dokunuşa yanıt verir. Etkinleştirildiğinde, e-postalara ve takvim davetlerine kısa bir genel bakış sağlayabilir, diller arasında çeviri yapabilir ve hatta telefon görüşmelerini yanıtlayabilir ve yapabilir.

Ai Pin'i diğerlerinden ayıran şey, kamera ve bilgisayar görüşü destekli yazılım entegrasyonudur. Bu, cihazın gıda maddeleri üzerindeki beslenme etiketleri gibi çevredeki nesneleri tanımasına olanak tanır. Ayrıca, cihazın yerleşik projektörü ve derinlik sensörü, etkileşimli bir arabirimi kullanıcının avuç içi veya masa üstü gibi yakındaki yüzeylere yansıtabilir.

Ai Pimi hakkında ayrıntılı bilgi veren Chaudhri ve Bongiorno, "İcadımız, bireylerin AI'yı gittikleri her yere yanlarında taşımaları için bir şans ve ekranlardan bağımsız, kullanımı zahmetsiz ve duyusal olan yeni bir kişisel mobil bilgi işlem çağını kolaylaştırıyor."

Humane'in, Ai Pin'in iç mekanizmasını geliştirmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığı da bildirildi. Qualcomm'un ünlü Snapdragon serisinden bir çip, giyilebilir cihaza enerji verecek.

Heyecanını dile getiren Qualcomm'un ürün yönetiminden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ziad Asghar, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Humane'nin Ai Pin'i, üstün bir yapay zeka deneyimi vaat ediyor. Üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, Humane'in Ai Pin'i, kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sağlamak için cihazdaki yapay zekanın güçlü yanlarını ve gerçek zamanlı bağlamsal bilgileri muhteşem bir şekilde kullanıyor."

Daha önce Humane, SK Networks ve Microsoft gibi önemli firmalarla işbirlikleri ilan etmişti. Microsoft çok ihtiyaç duyulan bulut bilgi işlem gücünü sağlarken, SK Networks dağıtımı denetleyecek.

Humane, en son teknolojisinin startup ürününe sorunsuz entegrasyonu için OpenAI'yi dahil etti. Humane'in teknolojisinin akıllı ev cihazlarına uyarlanmasını içerecek olan ürünün bir sonraki aşaması için LG ile Ar-Ge projelerinde de ortak çalışmalar yapılıyor. Volvo Cars Tech Fund, aynı zamanda bir olasılık sunan bir otomotiv endüstrisi yaratmak için mücadeleye katıldı.

Başlangıcından bu yana, 200'den fazla çalışanıyla övünen San Francisco merkezli Humane, önemli miktarda finansman sağladı. Toplam 230 milyon dolarlık yatırım, Salesforce CEO'su Marc Benioff, Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures ve hatta OpenAI CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman gibi kayda değer katkıda bulunanları içeriyor.

Humane'in duyurusu, kullanıcı deneyimlerini düzene sokmak ve geliştirmek için yeni teknolojilerden etkili bir şekilde yararlanan AppMaster gibi diğer şirketleri akla getiriyor. Örneğin, AppMaster no-code platformu, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için hızlandırılmış ve verimli bir geliştirme süreci sunar ve böylece uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir.