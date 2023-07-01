Технологический стартап Humane, основанный благодаря опыту бывших мастеров Apple Имрана Чодри и Бетани Бонджорно, наконец-то приоткрыл завесу над своим первым продуктом - булавкой Humane Ai Pin. Это захватывающее открытие, безусловно, предлагает технологической индустрии инновационный вкус того, что нас ждет в будущем.

С момента своего создания в 2018 году компания Humane работала в условиях почти полной конфиденциальности, не раскрывая никаких продуктов, несмотря на то, что наняла множество технологических первопроходцев, некоторые из которых сыграли важную роль в разработке ключевых функций продуктов Apple, таких как сенсорная клавиатура iPhone и надежная инфраструктура для iCloud, Apple Pay и других.

Неуловимый Humane Ai Pin, как уже было объявлено, представляет собой носимый гаджет с проецируемым дисплеем и функциями, ориентированными на искусственный интеллект. Humane делает большие ставки на это устройство, надеясь, что оно переопределит взаимодействие пользователя с ИИ в повседневной жизни.

Согласно заявлению Humane для прессы, "Ai Pin - это отдельное устройство, разработанное как интеллектуальный носимый прибор на основе одежды. Он содержит массив датчиков, которые облегчают окружающее и контекстное вычислительное взаимодействие. Подпитываемый искусственным интеллектом, он обещает обеспечить беспрецедентный опыт персональных вычислений".

Говоря простым языком, ожидается, что Ai Pin будет выполнять ряд задач, аналогичных смартфону, но с меньшей зависимостью от жестов и голосовых инструкций. Ai Pin, который предназначен для крепления на нагрудном кармане, реагирует на одно касание. После активации он может предоставлять краткий обзор электронной почты и приглашений календаря, переводить с одного языка на другой и даже отвечать на телефонные звонки.

Отличительной особенностью Ai Pin является интеграция камеры и программного обеспечения, работающего на основе компьютерного зрения. Это позволяет устройству распознавать окружающие объекты, например, этикетки на продуктах питания. Кроме того, встроенный в устройство проектор и датчик глубины могут проецировать интерактивный интерфейс на близлежащие поверхности, например, на ладонь пользователя или столешницу.

Рассказывая об Ai Pin, Чодри и Бонджорно сказали: "Наше изобретение - это возможность для людей носить ИИ с собой, куда бы они ни пошли, и способствовать наступлению новой эры персональных мобильных вычислений, свободных от экранов, простых в использовании и сенсорных".

Сообщается, что Humane также сотрудничала с Qualcomm для разработки внутреннего механизма Ai Pin. Чип из известной серии Snapdragon от Qualcomm будет питать носимое устройство.

Выражая свое волнение, вице-президент Qualcomm по управлению продуктами Зиад Асгар в пресс-релизе сказал: "Ai Pin от Humane обещает превосходный опыт работы с искусственным интеллектом. С появлением генеративного ИИ, Ai Pin от Humane великолепно использует сильные стороны ИИ на устройстве и контекстную информацию в реальном времени, чтобы предоставить пользователю персонализированный опыт ИИ".

Ранее компания Humane объявила о сотрудничестве с такими известными фирмами, как SK Networks и Microsoft. Microsoft обеспечит столь необходимые облачные вычисления, а SK Networks будет следить за распространением.

Humane привлекла компанию OpenAI для беспрепятственной интеграции ее передовых технологий в продукт стартапа. Совместные усилия с LG также направлены на научно-исследовательские проекты для следующей фазы продукта, которая будет включать адаптацию технологии Humane для устройств умного дома. Volvo Cars Tech Fund присоединился к этому процессу, сделав возможным предложение для автомобильной промышленности.

С момента своего основания компания Humane, расположенная в Сан-Франциско и насчитывающая более 200 сотрудников, получила значительное финансирование. Общий объем инвестиций в размере 230 миллионов долларов включает в себя таких известных инвесторов, как генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures и даже генеральный директор и соучредитель OpenAI Сэм Альтман.

Объявление Humane заставляет вспомнить о других компаниях, таких как AppMaster, которые эффективно используют новые технологии для оптимизации и улучшения пользовательского опыта. AppMaster Платформа no-code, например, предлагает ускоренный и эффективный процесс разработки для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, тем самым демократизируя разработку приложений.