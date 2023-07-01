由前苹果公司的专家Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno创立的科技创业公司Humane终于揭开了其首款产品Humane Ai Pin的面纱。这一激动人心的披露无疑为科技行业提供了一个创新的尝试。

自2018年成立以来，Humane一直在几乎完全保密的情况下运作，尽管雇用了众多科技先锋，其中一些人在设计苹果产品的关键功能方面发挥了作用，如iPhone的触摸屏键盘和iCloud、Apple Pay等的强大基础设施。

难以捉摸的Humane Ai Pin，正如它被揭开的那样，是一个可穿戴的小工具，采用了投影显示和以人工智能为中心的功能。Humane在这个设备上下了大赌注，希望它能重新定义用户在日常生活中与人工智能的互动。

根据Humane的新闻声明，"Ai Pin是一个独立的设备，被设计为一个智能的、基于服装的可穿戴设备。它有一个传感器阵列，可以促进环境和上下文的计算互动。在人工智能的推动下，它有望实现前所未有的个人计算体验"。

通俗地说，Ai Pin有望执行一系列类似于智能手机的任务，但对手势和语音指令的依赖性较低。Ai Pin被设计成可以夹在胸前的口袋里，只需轻轻一按就能做出反应。一旦激活，它可以提供电子邮件和日历邀请的简要概述，翻译不同语言，甚至接听和拨打电话。

Ai Pin的与众不同之处在于它集成了一个摄像头和计算机视觉驱动的软件。这使该设备能够识别周围的物体，如食品上的营养标签。此外，该设备的内置投影仪和深度传感器可以将互动界面投射到附近的表面，如用户的手掌或桌面。

在阐述Ai Pin时，Chaudhri和Bongiorno说："我们的发明为个人提供了一个机会，让他们无论走到哪里都能携带人工智能，并促进个人移动计算的新时代，这种计算没有屏幕，使用起来毫不费力，而且有感觉。"

据报道，Humane还与高通公司合作，开发Ai Pin的内部机制。高通公司著名的Snapdragon系列的芯片将为这款可穿戴设备提供能量。

新闻稿援引高通公司产品管理高级副总裁Ziad Asghar的话说："Humane的Ai Pin承诺提供卓越的人工智能体验。随着生成性人工智能的出现，Humane的Ai Pin极大地利用了设备上人工智能的优势和实时上下文信息，为用户提供了个性化的人工智能体验。"

此前，Humane宣布与SK Networks和微软等知名公司合作。微软将提供急需的云计算实力，而SK网络将监督分销。

Humane已经与OpenAI合作，将其尖端技术无缝整合到初创公司的产品中。此外，还在与LG合作开展产品下一阶段的研发项目，这将涉及Humane技术在智能家居设备中的应用。沃尔沃汽车技术基金的加入使汽车行业的产品也有可能。

自成立以来，总部位于旧金山的Humane公司拥有超过200名员工，已经获得了大量资金。投资总额为2.3亿美元，包括Salesforce首席执行官Marc Benioff、Kindred Ventures、SK Networks、LG Technology Ventures、微软、Volvo Cars Tech Fund、Tiger Global、Qualcomm Ventures，甚至OpenAI首席执行官和联合创始人Sam Altman等知名出资人。

Humane的公告让人想起其他公司，如AppMaster ，他们正在有效地利用新技术来简化和增强用户体验。AppMaster例如，'no-code 平台为创建后台、网络和移动应用提供了一个加速和高效的开发过程，从而使应用开发民主化。