تأسست الشركة التكنولوجية الناشئة Humane مع خبرة معالجات Apple السابقين ، عمران تشودري وبيثاني بونجورنو ، أخيرًا عن منتجها الأول ، Humane Ai Pin. يقدم هذا الكشف المثير بالتأكيد لصناعة التكنولوجيا طعمًا مبتكرًا لما سيأتي.

منذ إنشائها في عام 2018 ، عملت Humane في خصوصية كاملة تقريبًا ، ولم تكشف عن أي منتجات على الرغم من توظيف العديد من رواد التكنولوجيا ، وكان العديد منهم مفيدًا في تصميم الميزات الرئيسية في منتجات Apple مثل لوحة مفاتيح iPhone التي تعمل باللمس والبنية التحتية القوية لـ iCloud ، Apple Pay والمزيد.

إن Humane Ai Pin بعيد المنال ، كما تم كشف النقاب عنه ، هو أداة يمكن ارتداؤها مزودة بشاشة عرض وميزات تركز على الذكاء الاصطناعي. يراهن الإنسان بشكل كبير على هذا الجهاز ، على أمل أن يعيد تعريف تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

وفقًا للبيان الصحفي لمنظمة Humane ، فإن "Ai Pin هو جهاز مستقل مصمم ليكون جهازًا ذكيًا يمكن ارتداؤه على أساس الملابس. يضم مجموعة من المستشعرات التي تسهل تفاعلات الحوسبة المحيطة والسياقية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، يعد بتمكين تجارب الحوسبة الشخصية غير المسبوقة ".

من منظور الشخص العادي ، من المتوقع أن يؤدي Ai Pin مجموعة من المهام المشابهة للهاتف الذكي ، ولكن مع اعتماد أقل على الإيماءات والتعليمات الصوتية. يستجيب Ai Pin ، المصمم ليتم قصه في جيب الصدر ، بنقرة واحدة. بمجرد تنشيطه ، يمكنه تقديم نظرة عامة موجزة عن رسائل البريد الإلكتروني ودعوات التقويم ، والترجمة بين اللغات ، وحتى الرد على المكالمات الهاتفية وإجرائها.

ما يميز Ai Pin عن غيره هو تكامله بين الكاميرا والبرمجيات التي تعمل برؤية الكمبيوتر. يتيح ذلك للجهاز التعرف على الأشياء المحيطة ، مثل ملصقات التغذية الموجودة على المواد الغذائية. علاوة على ذلك ، يمكن لجهاز العرض المدمج في الجهاز ومستشعر العمق عرض واجهة تفاعلية على الأسطح القريبة ، مثل راحة يد المستخدم أو سطح الطاولة.

قال شودري وبونجورنو بالتفصيل عن Ai Pin: "إن اختراعنا هو فرصة للأفراد ليحملوا الذكاء الاصطناعي معهم أينما ذهبوا ويسهل عصرًا جديدًا من الحوسبة الشخصية المتنقلة الخالية من الشاشات وسهلة الاستخدام والحسية."

وبحسب ما ورد تعاونت منظمة Humane أيضًا مع شركة Qualcomm لتطوير آلية Ai Pin الداخلية. ستعمل شريحة من سلسلة Snapdragon الشهيرة من Qualcomm على تنشيط الجهاز القابل للارتداء.

معربًا عن سعادته ، نُقل عن زياد أصغر نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات لشركة Qualcomm في البيان الصحفي قوله: "تعد شركة Ai Pin الإنسانية بتجربة ذكاء اصطناعي فائقة. مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ، تستخدم أداة Humane's Ai Pin بشكل رائع نقاط قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز والمعلومات السياقية في الوقت الفعلي لتزويد المستخدم بتجربة ذكاء اصطناعي مخصصة ".

في السابق ، أعلنت Humane عن تعاونها مع شركات بارزة مثل SK Networks و Microsoft. ستوفر Microsoft قوة الحوسبة السحابية التي تشتد الحاجة إليها بينما تشرف SK Networks على التوزيع.

قامت Humane بإشراك OpenAI من أجل التكامل السلس لتقنيتها المتطورة في منتج الشركة الناشئة. كما تُبذل جهود تعاونية مع LG في مشاريع البحث والتطوير للمرحلة التالية من المنتج ، والتي ستشمل تكييف تقنية Humane للأجهزة المنزلية الذكية. انضم صندوق فولفو لتكنولوجيا السيارات إلى المعركة مما جعل صناعة السيارات تقدم إمكانية أيضًا.

منذ إنشائها ، حصلت منظمة Humane ومقرها سان فرانسيسكو ، والتي تضم أكثر من 200 عاملة ، على تمويل كبير. يشمل إجمالي الاستثمار البالغ 230 مليون دولار مساهمين بارزين مثل الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce Marc Benioff و Kindred Ventures و SK Networks و LG Technology Ventures و Microsoft و Volvo Cars Tech Fund و Tiger Global و Qualcomm Ventures وحتى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI والمؤسس المشارك Sam Altman.

يُعيد إعلان Humane إلى الأذهان الشركات الأخرى ، مثل AppMaster ، التي تستفيد بشكل فعال من التقنيات الجديدة لتبسيط وتعزيز تجارب المستخدم. على سبيل المثال ، توفر منصة AppMaster no-code عملية تطوير سريعة وفعالة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات.