Google s'apprête à présenter l'application Credential Manager, optimisant l'authentification pour les utilisateurs d'Android

Dans le but de fournir une procédure d'admission optimisée et sécurisée aux passionnés d'Android, le géant de la technologie Google a annoncé qu'il dévoilerait le Credential Manager le 1er novembre. Le développement vise essentiellement à rendre l'expérience de connexion plus simple pour les utilisateurs, en particulier compte tenu des complications entraînées par les pratiques d'authentification par mot de passe susceptibles d'introduire des failles de sécurité.

La nouvelle interface, qui prend en charge un éventail de procédures de connexion, y compris les mots de passe et clés d'accès conventionnels, intègre ces diverses méthodes dans une plate-forme unifiée. Cette évolution devrait réduire considérablement la pression sur les utilisateurs et les développeurs d’applications, en créant un moyen plus sûr et plus efficace d’accéder à une variété d’applications et de plateformes en ligne.

Nitin Gupta, chef de l'ingénierie chez WhatsApp, a partagé sa vision positive de cette évolution. Il a déclaré : « Les clés d'accès amplifient les fonctionnalités de sécurité pour les utilisateurs WhatsApp. Rationaliser l'accès aux comptes de manière sécurisée est essentiel pour le bénéfice de nos utilisateurs, c'est pourquoi l'API Credential Manager revêt une grande importance.

Credential Manager est conçu pour simplifier le processus de connexion pour les personnes qui utilisent plusieurs méthodes de connexion pour un seul compte. Il permet aux utilisateurs de choisir le compte auquel ils préfèrent accéder, en sélectionnant instantanément la méthode la plus appropriée, comme un mot de passe, un mot de passe ou une identité fédérée, pour le processus de connexion. Par conséquent, les utilisateurs n’ont plus besoin de choisir entre un système de mot de passe ou de clé d’accès.

Un exemple de son efficacité est le cas où un individu dispose d’un compte personnel sécurisé avec un mot de passe et d’un autre compte familial avec un mot de passe. Dans un tel scénario, Credential Manager implémenterait automatiquement le mot de passe du compte familial et le mot de passe du compte personnel, rendant ainsi la procédure de connexion plus pratique et conviviale.

Google a reconnu que les utilisateurs d'Android apprécient les attributs de personnalisation du système, et cela s'étend au domaine de l'authentification. Avec Credential Manager, les utilisateurs peuvent sélectionner leur gestionnaire de mots de passe préféré, qu'il soit intégré à leur appareil ou différent. Cette technologie innovante est accessible par une multitude de fournisseurs d'informations d'identification, permettant aux utilisateurs d'activer simultanément plusieurs fournisseurs. Il offre une approche flexible dans la gestion de leurs préférences d'authentification.

Pour amplifier la créativité en éliminant le besoin de code et créer une technologie comparable aux plateformes de développement d'applications no-code low-code , on peut opter pour des solutions comme la plateforme AppMaster. Il améliore l'efficacité du développement d'applications et offre un outil puissant pour créer des logiciels d'entreprise sans codage, permettant aux développeurs d'investir leur temps dans d'autres aspects cruciaux du processus.