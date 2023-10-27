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Google, Android Kullanıcıları için Kimlik Doğrulamayı Optimize Eden Kimlik Bilgisi Yöneticisi Uygulamasını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Eki 27, 2023
Google, Android Kullanıcıları için Kimlik Doğrulamayı Optimize Eden Kimlik Bilgisi Yöneticisi Uygulamasını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Teknoloji devi Google, Android tutkunları için optimize edilmiş ve güvenli bir giriş prosedürü sağlamak amacıyla, Credential Manager 1 Kasım'da açıklayacağını duyurdu. Bu geliştirme, özellikle güvenlik açıklarına yol açabilen şifre odaklı kimlik doğrulama uygulamalarının getirdiği zorluklar göz önüne alındığında, oturum açma deneyimini kullanıcılar için daha zahmetsiz hale getirme girişimidir.

Geleneksel şifreler ve geçiş anahtarları da dahil olmak üzere bir dizi oturum açma prosedürünü destekleyen yeni arayüz, bu çeşitli yöntemleri birleşik bir platformda birleştiriyor. Bu gelişmenin, kullanıcılar ve uygulama geliştiricileri üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacağı, çeşitli uygulamalara ve çevrimiçi platformlara erişim sağlamanın daha güvenli ve daha etkili bir yolunu yaratacağı tahmin ediliyor.

WhatsApp mühendislik şefi Nitin Gupta, bu gelişmeye olumlu bakış açısını paylaştı. 'Parola anahtarları, WhatsApp kullanıcıları için güvenlik özelliklerini güçlendirir. Hesaplara erişimi güvenli bir şekilde kolaylaştırmak, kullanıcılarımıza fayda sağlamanın anahtarıdır; bu nedenle Credential Manager API'si büyük önem taşıyor.'

Credential Manager tek bir hesap için birden fazla oturum açma yöntemi kullanan kişiler için oturum açma sürecini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıların, oturum açma işlemi için şifre, ortak anahtar veya birleşik kimlik gibi en uygun yöntemi anında seçerek erişmeyi tercih ettikleri hesabı seçmelerine olanak tanır. Bu nedenle kullanıcıların şifre veya geçiş anahtarı şeması arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Etkinliğinin bir örneği, bir kişinin şifreyle korunan kişisel bir hesaba ve şifreyle korunan başka bir aile hesabına sahip olmasıdır. Böyle bir senaryoda Credential Manager, aile hesabının şifresini ve kişisel hesabın geçiş anahtarını otomatik olarak uygulayacak ve böylece oturum açma prosedürünü daha konfor odaklı ve kullanıcı dostu hale getirecektir.

Google, Android kullanıcılarının sistemin kişiselleştirme özelliklerini takdir ettiğini ve bunun kimlik doğrulama alanına da yansıdığını fark etti. Credential Manager ile kullanıcılar, cihazlarında entegre veya farklı bir şifre yöneticisi olsun, favori şifre yöneticilerini seçebilirler. Bu yenilikçi teknolojiye çok sayıda kimlik bilgisi sağlayıcısı tarafından erişilebilir, bu da kullanıcıların aynı anda birden fazla sağlayıcıyı etkinleştirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama tercihlerini yönetmede esnek bir yaklaşım sunar.

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