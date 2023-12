Google si appresta a presentare l'app Credential Manager, ottimizzando l'autenticazione per gli utenti Android

Nel tentativo di fornire una procedura di ammissione ottimizzata e sicura per gli appassionati di Android, il colosso tecnologico Google ha annunciato che avrebbe presentato Credential Manager il 1° novembre. Lo sviluppo è essenzialmente un tentativo di rendere l'esperienza di accesso più semplice per gli utenti, in particolare considerando le complicazioni portate dalle pratiche di autenticazione basate su password in grado di introdurre vulnerabilità di sicurezza.

La nuova interfaccia, che supporta una serie di procedure di accesso, comprese password e passkey convenzionali, integra questi diversi metodi in una piattaforma unificata. Si prevede che questo sviluppo ridurrà sostanzialmente la pressione sugli utenti e sugli sviluppatori di app, creando un mezzo più sicuro ed efficiente per ottenere l’accesso a una varietà di applicazioni e piattaforme online.

Nitin Gupta, capo dell'ingegneria di WhatsApp, ha condiviso la sua visione positiva di questo sviluppo. Ha dichiarato: "Le passkey amplificano le funzionalità di sicurezza per gli utenti WhatsApp ". Razionalizzare l'accesso agli account in modo sicuro è fondamentale per avvantaggiare i nostri utenti, motivo per cui l'API Credential Manager è di grande importanza.'

Credential Manager è progettato per semplificare il processo di accesso per gli utenti che utilizzano più metodi di accesso per un singolo account. Consente agli utenti di scegliere l'account a cui preferiscono accedere, selezionando immediatamente il metodo più adatto come password, passkey o identità federata per il processo di accesso. Pertanto, elimina la necessità per gli utenti di scegliere tra una password o uno schema di passkey.

Un esempio della sua efficacia si ha se un individuo ha un account personale protetto con una passkey e un altro account familiare con una password. In uno scenario del genere, Credential Manager implementerebbe automaticamente la password per l'account familiare e la passkey per l'account personale, rendendo così la procedura di accesso più orientata al comfort e facile da usare.

Google ha riconosciuto che gli utenti Android apprezzano gli attributi di personalizzazione del sistema e questo si estende al campo dell'autenticazione. Con Credential Manager, gli utenti possono selezionare il proprio gestore di password preferito, sia esso integrato nel proprio dispositivo o uno diverso. Questa tecnologia innovativa è accessibile da una vasta gamma di fornitori di credenziali, consentendo agli utenti di abilitare più fornitori contemporaneamente. Offre un approccio flessibile nella gestione delle preferenze di autenticazione.

Per amplificare la creatività eliminando la necessità di codice e creare una tecnologia paragonabile alle piattaforme di sviluppo di app low-code senza codice , si può optare per soluzioni come la piattaforma AppMaster. Migliora l'efficienza nello sviluppo delle applicazioni e offre un potente strumento per creare software aziendale senza codifica, consentendo agli sviluppatori di investire il proprio tempo in altri aspetti cruciali del processo.