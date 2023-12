Google chuẩn bị giới thiệu ứng dụng Trình quản lý thông tin xác thực, tối ưu hóa xác thực cho người dùng Android

Trong nỗ lực cung cấp quy trình nhập học được tối ưu hóa và an toàn cho những người đam mê Android, gã khổng lồ công nghệ Google đã công bố rằng họ sẽ ra mắt Credential Manager vào ngày 1 tháng 11. Sự phát triển về cơ bản là một nỗ lực nhằm làm cho trải nghiệm đăng nhập trở nên dễ dàng hơn đối với người dùng, đặc biệt khi xem xét các vấn đề phức tạp do thực tiễn xác thực dựa trên mật khẩu có khả năng gây ra các lỗ hổng bảo mật.

Giao diện mới hỗ trợ một loạt quy trình đăng nhập, bao gồm mật khẩu và mật khẩu thông thường, tích hợp các phương pháp đa dạng này vào một nền tảng thống nhất. Sự phát triển này được dự đoán sẽ giảm bớt đáng kể áp lực lên người dùng và nhà phát triển ứng dụng, tạo ra một phương tiện an toàn và hiệu quả hơn để truy cập vào nhiều ứng dụng và nền tảng trực tuyến.

Nitin Gupta, giám đốc kỹ thuật của WhatsApp, đã chia sẻ quan điểm tích cực của mình về sự phát triển này. Ông tuyên bố, 'Mật mã tăng cường các tính năng bảo mật cho người dùng WhatsApp. Hợp lý hóa quyền truy cập vào tài khoản một cách an toàn là chìa khóa mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi, đó là lý do tại sao API Credential Manager có ý nghĩa to lớn.'

Credential Manager được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đăng nhập cho những cá nhân sử dụng nhiều phương thức đăng nhập cho một tài khoản. Nó cho phép người dùng chọn tài khoản họ muốn truy cập, ngay lập tức chọn phương thức phù hợp nhất như mật khẩu, mật mã hoặc danh tính liên kết cho quá trình đăng nhập. Do đó, nó loại bỏ sự cần thiết của người dùng trong việc lựa chọn giữa sơ đồ mật khẩu hoặc mật mã.

Một ví dụ về tính hiệu quả của nó là nếu một cá nhân có tài khoản cá nhân được bảo mật bằng mật mã và một tài khoản gia đình khác có mật khẩu. Trong trường hợp như vậy, Credential Manager sẽ tự động triển khai mật khẩu cho tài khoản gia đình và mật mã cho tài khoản cá nhân, do đó, làm cho quy trình đăng nhập trở nên thoải mái và thân thiện hơn với người dùng.

Google đã nhận ra rằng người dùng Android đánh giá cao các thuộc tính tùy chỉnh của hệ thống và điều này mở rộng sang lĩnh vực xác thực. Với Credential Manager, người dùng có thể chọn trình quản lý mật khẩu yêu thích của mình, cho dù đó là trình quản lý mật khẩu được tích hợp trong thiết bị của họ hay một trình quản lý khác. Rất nhiều nhà cung cấp thông tin xác thực có thể truy cập công nghệ tiên tiến này, cho phép người dùng kích hoạt nhiều nhà cung cấp cùng một lúc. Nó cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt trong việc quản lý các tùy chọn xác thực của họ.

