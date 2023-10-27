Google собирается представить приложение Credential Manager, оптимизирующее аутентификацию для пользователей Android

Стремясь обеспечить оптимизированную и безопасную процедуру приема для энтузиастов Android, технологический гигант Google объявил, что 1 ноября представит Credential Manager. По сути, эта разработка является попыткой сделать вход в систему более простым для пользователей, особенно с учетом сложностей, связанных с методами аутентификации на основе пароля, способными создать уязвимости в системе безопасности.

Новый интерфейс, поддерживающий множество процедур входа в систему, включая обычные пароли и ключи доступа, объединяет эти разнообразные методы в единую платформу. Прогнозируется, что эта разработка существенно снизит давление на пользователей и разработчиков приложений, создав более безопасные и эффективные средства получения доступа к различным приложениям и онлайн-платформам.

Нитин Гупта, технический директор WhatsApp, поделился своим позитивным взглядом на эту разработку. Он заявил: «Пароли расширяют функции безопасности для пользователей WhatsApp. Оптимизация безопасного доступа к учетным записям является ключом к выгоде наших пользователей, поэтому API Credential Manager имеет большое значение».

Credential Manager предназначен для упрощения процесса входа в систему для людей, которые используют несколько методов входа для одной учетной записи. Это позволяет пользователям выбирать учетную запись, к которой они предпочитают получить доступ, мгновенно выбирая наиболее подходящий метод, такой как пароль, ключ доступа или федеративное удостоверение, для процесса входа. Таким образом, пользователям не нужно выбирать между паролем и схемой доступа.

Примером его эффективности является то, что у человека есть личная учетная запись, защищенная паролем, и другая семейная учетная запись, защищенная паролем. В таком случае Credential Manager автоматически внедрит пароль для семейной учетной записи и ключ доступа для личной учетной записи, что сделает процедуру входа в систему более удобной и удобной для пользователя.

Google признал, что пользователи Android ценят возможности настройки системы, и это распространяется и на сферу аутентификации. С помощью Credential Manager пользователи могут выбрать свой любимый менеджер паролей, будь то встроенный в их устройство или другой. Эта инновационная технология доступна множеству поставщиков учетных данных, что позволяет пользователям одновременно включать несколько поставщиков. Он предлагает гибкий подход к управлению настройками аутентификации.

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