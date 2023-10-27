جوجل تستعد لتقديم تطبيق مدير الاعتماد لتحسين المصادقة لمستخدمي Android

في محاولة لتوفير إجراءات قبول محسّنة وآمنة لعشاق Android، أعلنت شركة Google العملاقة للتكنولوجيا أنها ستكشف النقاب عن Credential Manager في الأول من نوفمبر. يعد التطوير في الأساس محاولة لجعل تجربة تسجيل الدخول أكثر سهولة للمستخدمين، لا سيما بالنظر إلى التعقيدات الناجمة عن ممارسات المصادقة المستندة إلى كلمة المرور القادرة على إدخال ثغرات أمنية.

وتدمج الواجهة الجديدة، التي تدعم مجموعة من إجراءات تسجيل الدخول، بما في ذلك كلمات المرور ومفاتيح المرور التقليدية، هذه الأساليب المتنوعة في منصة موحدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطوير إلى تخفيف الضغط على المستخدمين ومطوري التطبيقات بشكل كبير، مما يخلق وسيلة أكثر أمانًا وفعالية للوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات والمنصات عبر الإنترنت.

شارك نيتين جوبتا، رئيس الهندسة في WhatsApp ، نظرته الإيجابية لهذا التطور. وذكر أن "مفاتيح المرور تعمل على تضخيم ميزات الأمان لمستخدمي WhatsApp ". يعد تبسيط الوصول إلى الحسابات بطريقة آمنة أمرًا أساسيًا لإفادة مستخدمينا، ولهذا السبب تتمتع واجهة برمجة تطبيقات Credential Manager بأهمية كبيرة.

تم تصميم Credential Manager لتبسيط عملية تسجيل الدخول للأفراد الذين يستخدمون طرق تسجيل دخول متعددة لحساب واحد. فهو يمكّن المستخدمين من اختيار الحساب الذي يفضلون الوصول إليه، واختيار الطريقة الأكثر ملاءمة على الفور مثل كلمة المرور أو مفتاح المرور أو الهوية الموحدة لعملية تسجيل الدخول. ولذلك، فهو يلغي ضرورة قيام المستخدمين بالاختيار بين كلمة المرور أو نظام مفتاح المرور.

مثال على فعاليته هو أن يكون لدى الفرد حساب شخصي مؤمن بمفتاح مرور وحساب عائلي آخر بكلمة مرور. في مثل هذا السيناريو، سيقوم Credential Manager بتنفيذ كلمة المرور لحساب العائلة ومفتاح المرور للحساب الشخصي تلقائيًا، مما يجعل إجراء تسجيل الدخول أكثر راحة وسهولة في الاستخدام.

أدركت Google أن مستخدمي Android يقدرون سمات تخصيص النظام، ويمتد هذا إلى مجال المصادقة. باستخدام Credential Manager ، يمكن للمستخدمين تحديد مدير كلمات المرور المفضل لديهم، سواء كان مديرًا مدمجًا في أجهزتهم أو مديرًا مختلفًا. يمكن الوصول إلى هذه التقنية المبتكرة من خلال عدد كبير من موفري بيانات الاعتماد، مما يسمح للمستخدمين بتمكين موفري خدمات متعددين في وقت واحد. فهو يوفر نهجًا مرنًا في إدارة تفضيلات المصادقة الخاصة بهم.

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