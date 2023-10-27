Google 将推出凭证管理器应用，优化 Android 用户的身份验证

为了向 Android 爱好者提供优化且安全的准入流程，科技巨头 Google 宣布将于 11 月 1 日推出Credential Manager 。该开发本质上是为了让用户的登录体验更加轻松，特别是考虑到密码驱动的身份验证实践可能引入安全漏洞所带来的复杂性。

新界面支持一系列登录程序，包括传统密码和密钥，将这些不同的方法集成到一个统一的平台中。预计这一发展将大大减轻用户和应用程序开发人员的压力，创造一种更安全、更有效的方式来访问各种应用程序和在线平台。

WhatsApp工程主管 Nitin Gupta 分享了他对这一发展的积极看法。他表示：“密钥增强了WhatsApp用户的安全功能。以安全的方式简化对帐户的访问是让我们的用户受益的关键，这就是Credential Manager API 具有重要意义的原因。

Credential Manager旨在简化对单个帐户使用多种登录方法的个人的登录过程。它使用户能够选择他们喜欢访问的帐户，立即为登录过程选择最合适的方法，例如密码、密钥或联合身份。因此，它消除了用户在密码或密钥方案之间进行选择的必要性。

其功效的一个例子是，如果一个人拥有一个用密钥保护的个人帐户和另一个用密码保护的家庭帐户。在这种情况下， Credential Manager将自动实现家庭帐户的密码和个人帐户的密钥，从而使登录过程更加舒适和用户友好。

谷歌已经认识到Android用户欣赏系统的定制属性，这延伸到了身份验证领域。借助Credential Manager ，用户可以选择自己喜欢的密码管理器，无论是设备中集成的密码管理器还是其他密码管理器。这种创新技术可供众多凭证提供商使用，允许用户同时启用多个提供商。它提供了一种灵活的方法来管理他们的身份验证首选项。

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