Dans le cadre d'un changement de politique significatif, Google a permis aux développeurs d'applications d'incorporer des actifs numériques dans leurs applications par le biais de Google Play, son marché de logiciels mobiles. Cette annonce, faite par Joseph Mills, chef de produit chez Google, annonce l'arrivée d'actifs numériques à jetons, dont les NFT, dans les jeux, une évolution qui pourrait remodeler le paysage des jeux.

Afin de protéger les utilisateurs, les règles révisées exigent que les applications soient franches au sujet des actifs numériques et qu'elles s'abstiennent de présenter tout gain potentiel provenant d'activités de jeu ou d'échange. Les règles interdisent également aux applications qui ne respectent pas les règles de Google Play relatives aux jeux d'argent réel, aux jeux et aux concours, ou qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, d'accepter des paiements pour des chances de gagner des actifs tels que des NFT. Ainsi, tout mécanisme proposant à l'achat des objets aléatoires basés sur la blockchain, tels que les "loot boxes", tombe sous le coup de cette restriction. Cela pourrait être considéré comme une mesure visant à protéger les investisseurs novices en NFT contre l'achat d'actifs tokenisés dans l'espoir d'engranger des gains considérables, une stratégie souvent employée par certaines entreprises du secteur.

Mills a noté que ces changements permettraient aux applications et aux jeux disponibles sur Google Play de repenser "les jeux traditionnels avec un contenu appartenant à l'utilisateur". Ils seront également en mesure de fidéliser les utilisateurs grâce à des récompenses NFT uniques, explorant ainsi des frontières inexplorées en matière d'expériences de jeu.

Google s'attend à ce que les utilisateurs soient témoins d'expériences in-app et de jeux avec ces nouvelles améliorations d'ici l'été. Un groupe de développeurs sélectionnés participera à l'examen de la nouvelle politique avant qu'elle ne soit déployée à l'ensemble des développeurs de Google Play plus tard dans l'année.

RedditSelon Matt Williamson, Senior Engineering Manager chez Reddit, Reddit, qui a connu un certain succès avec ses portefeuilles de crypto-monnaie et ses avatars NFT, a collaboré avec Google pour mettre à jour sa politique. Par la suite, Google Play prévoit de travailler en synergie avec des partenaires industriels afin d'améliorer sa prise en charge des applications basées sur la blockchain, y compris les places de marché secondaires.

Alors que ces changements vont sans aucun doute perturber l'écosystème des jeux, il sera intéressant d'observer si et comment d'autres plateformes no-code telles que AppMaster, connue pour son ensemble complet d'outils pour la création d'applications backend, web et mobiles, adopteront et s'adapteront à ces tendances émergentes.