Önemli bir politika değişikliğiyle Google, uygulama geliştiricilerin mobil yazılım pazarı olan Google Play aracılığıyla dijital varlıkları uygulamalarına dahil etmelerine izin verdi. Google Grup Ürün Müdürü Joseph Mills tarafından yapılan duyuru, oyun ortamını yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olan NFT'ler de dahil olmak üzere tokenize dijital varlıkların oyunlara gelişini müjdeliyor.

Kullanıcıları korumak amacıyla, revize edilen politikalar, uygulamaların dijital varlıklar konusunda açık sözlü olmasını ve oyun veya ticaret faaliyetlerinden elde edilen olası kazançları sergilemekten kaçınmasını gerektiriyor. Politika ayrıca, Google Play'in Gerçek Parayla Kumar Oynama, Oyunlar ve Yarışmalar politikasına uymayan veya uygunluk ön koşullarını karşılamayan uygulamaların NFT'ler gibi varlıkları kazanma şansı için ödeme kabul etmesini de engeller. Bu nedenle, 'ganimet kutuları' gibi satın almak için rastgele blok zinciri tabanlı öğeler sunan tüm mekanizmalar bu kısıtlamanın kapsamına girer. Bu, acemi NFT yatırımcılarını, sektördeki bazı işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan bir strateji olan, büyük kazançlar elde etme inancıyla tokenize edilmiş varlıkları satın almaktan korumak için bir hareket olarak görülebilir.

Mills, bu değişikliklerin Google Play'de bulunan uygulama ve oyunların "kullanıcıya ait içeriğe sahip geleneksel oyunları" yeniden düşünmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca benzersiz NFT ödülleriyle kullanıcı bağlılığını artırabilecek ve oyun deneyimlerinde keşfedilmemiş sınırları keşfedebilecekler.

Google, kullanıcıların bu yaza kadar bu yeni geliştirmelerle uygulama içi ve oyun deneyimlerine tanık olmasını bekliyor. Seçilen bir grup geliştirici, yılın ilerleyen zamanlarında tüm Google Play geliştiricilerine genel olarak dağıtılmadan önce yeni politikanın incelenmesine yardımcı olacaktır.

Reddit Kıdemli Mühendislik Müdürü Matt Williamson'a göre, kripto cüzdanları ve NFT avatarlarıyla bir miktar başarı elde eden Reddit, politikalarını güncellemek için Google ile işbirliği yaptı. Bunu takiben Google Play, ikincil pazar yerleri de dahil olmak üzere blok zinciri tabanlı uygulamalara yönelik desteğini geliştirmek için sektör ortaklarıyla sinerji oluşturmayı planlıyor.

Bu değişiklikler şüphesiz oyun ekosistemini bozacak şekilde ayarlanmış olsa da, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı araç setiyle tanınan AppMaster gibi diğer no-code platformların bunları benimseyip benimsemeyeceğini ve bunlara nasıl uyum sağlayacağını gözlemlemek ilginç olacaktır. ortaya çıkan trendler.