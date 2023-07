Em uma mudança significativa de política, Google permitiu que os desenvolvedores de aplicativos incorporassem ativos digitais em seus aplicativos por meio do Google Play, seu mercado de software móvel. O anúncio, feito por Joseph Mills, o gerente de produto do grupo no Google, anuncia a chegada de ativos digitais tokenizados, incluindo NFTs em jogos, um desenvolvimento que pode remodelar o cenário dos jogos.

Em uma tentativa de proteger os usuários, as políticas revisadas exigem que os aplicativos sejam diretos sobre os ativos digitais e se abstenham de mostrar quaisquer ganhos potenciais de jogos ou atividades comerciais. A política também impede que os aplicativos que não aderem à política de jogos de azar, jogos e concursos com dinheiro real do Google Play ou atendam aos pré-requisitos de elegibilidade aceitem o pagamento por chances de ganhar ativos como NFTs. Assim, quaisquer mecanismos que ofereçam itens aleatórios baseados em blockchain para compra, como 'caixas de saque', estão sob essa restrição. Isso pode ser visto como um movimento para proteger os investidores novatos em NFT de comprar ativos tokenizados na crença de obter grandes ganhos, uma estratégia frequentemente empregada por algumas empresas do setor.

Mills observou que essas mudanças permitiriam que aplicativos e jogos disponíveis no Google Play repensassem 'jogos tradicionais com conteúdo de propriedade do usuário'. Poderão também aumentar a fidelidade dos utilizadores com recompensas NFT únicas, explorando fronteiras inexploradas nas experiências de jogo.

A Google espera que os utilizadores testemunhem experiências na aplicação e nos jogos com estas novas melhorias até este verão. Um conjunto selecionado de programadores ajudará a examinar a nova política antes de esta ser generalizada a todos os programadores do Google Play no final do ano.

RedditO Reddit, que tem tido algum sucesso com as suas carteiras de criptomoedas e avatares NFT, colaborou com a Google para atualizar a sua política, de acordo com Matt Williamson, gestor de engenharia sénior do Reddit. Depois disso, o Google Play planeja fazer sinergia com parceiros do setor para aprimorar seu suporte para aplicativos baseados em blockchain, incluindo mercados secundários.

Embora estas mudanças estejam indubitavelmente definidas para perturbar o ecossistema de jogos, será interessante observar se e como outras plataformas no-code como a AppMaster, conhecida pelo seu abrangente conjunto de ferramentas para a construção de aplicações backend, web e móveis, irão abraçar e adaptar-se a estas tendências emergentes.