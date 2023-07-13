في تحول هام في السياسة ، سمحت Google لمطوري التطبيقات بدمج الأصول الرقمية في تطبيقاتهم من خلال Google Play ، سوق برامج الأجهزة المحمولة. الإعلان ، الذي أدلى به جوزيف ميلز ، مدير منتجات المجموعة في Google ، يبشر بوصول أصول رقمية رمزية بما في ذلك NFTs إلى الألعاب ، وهو تطور يمكن أن يعيد تشكيل مشهد الألعاب.

في محاولة لحماية المستخدمين ، تستلزم السياسات المنقحة أن تكون التطبيقات صريحة بشأن الأصول الرقمية والامتناع عن عرض أي أرباح محتملة من الألعاب أو أنشطة التداول. تمنع هذه السياسة أيضًا التطبيقات التي لا تلتزم بسياسة المقامرة والألعاب والمسابقات بالمال الحقيقي في Google Play أو تفي بمتطلبات الأهلية من قبول الدفع مقابل فرص الفوز بأصول مثل NFTs. وبالتالي ، فإن أي آليات تقدم عناصر عشوائية قائمة على blockchain للشراء ، مثل "صناديق المسروقات" ، تندرج تحت هذا التقييد. قد يُنظر إلى هذا على أنه خطوة لحماية مستثمري NFT المبتدئين من شراء أصول رمزية اعتقادًا منهم بتحقيق مكاسب كبيرة ، وهي استراتيجية غالبًا ما تستخدمها بعض الشركات في هذا القطاع.

أشار ميلز إلى أن هذه التغييرات ستمكّن التطبيقات والألعاب المتاحة على Google Play من إعادة التفكير في "الألعاب التقليدية ذات المحتوى المملوك للمستخدم". سيكونون قادرين أيضًا على تعزيز ولاء المستخدم بمكافآت NFT الفريدة ، واستكشاف حدود مجهولة في تجارب الألعاب.

تتوقع Google أن يشهد المستخدمون تجارب داخل التطبيق والألعاب مع هذه التحسينات الجديدة بحلول الصيف. ستساعد مجموعة مختارة من المطورين في فحص السياسة الجديدة قبل نشرها بشكل عام على جميع مطوري Google Play في وقت لاحق من العام.

تعاونت Reddit ، التي حققت بعض النجاح مع محافظها المشفرة وصور NFT الرمزية ، مع Google لتحديث سياستها ، وفقًا لما قاله مات ويليامسون ، كبير مديري الهندسة في Reddit. بعد ذلك ، يخطط Google Play للتعاون مع شركاء الصناعة لتعزيز دعمه للتطبيقات المستندة إلى blockchain ، بما في ذلك الأسواق الثانوية.

بينما تم تعيين هذه التغييرات بلا شك لتعطيل النظام البيئي للألعاب ، سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة ما إذا كانت الأنظمة الأساسية الأخرى no-code مثل AppMaster ، والمعروفة بمجموعة أدواتها الشاملة لبناء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، ستتبنى هذه الأنظمة وتتكيف معها. الاتجاهات الناشئة.