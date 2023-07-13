Значительно изменив свою политику, компания Google разрешила разработчикам приложений внедрять цифровые активы в свои приложения через Google Play, свою торговую площадку мобильного программного обеспечения. Это заявление, сделанное Джозефом Миллсом (Joseph Mills), менеджером по продукции Google, предвещает появление токенизированных цифровых активов, включая НФТ, в играх, что может изменить игровой ландшафт.

Чтобы обезопасить пользователей, пересмотренные правила требуют, чтобы приложения откровенно рассказывали о цифровых активах и воздерживались от демонстрации потенциальных доходов от игровой или торговой деятельности. Политика также запрещает приложениям, не соблюдающим политику Google Play в отношении азартных игр, игр и конкурсов на реальные деньги или не отвечающим квалификационным требованиям, принимать оплату за шансы выиграть такие активы, как НФТ. Таким образом, под это ограничение попадают любые механизмы, предлагающие к покупке рандомизированные предметы на основе блокчейна, например, "коробки с лутом". Это можно рассматривать как попытку защитить начинающих инвесторов в НФТ от покупки токенизированных активов с расчетом на получение огромного выигрыша, что часто практикуется некоторыми компаниями в этом секторе.

Миллс отметил, что эти изменения позволят приложениям и играм, доступным в Google Play, переосмыслить "традиционные игры с пользовательским контентом". Они также смогут повышать лояльность пользователей с помощью уникальных вознаграждений NFT, открывая неизведанные горизонты игрового опыта.

Google ожидает, что пользователи увидят новые возможности в приложениях и играх уже этим летом. Избранный круг разработчиков поможет изучить новую политику, прежде чем она будет развернута для всех разработчиков Google Play в конце этого года.

RedditПо словам Мэтта Уильямсона (Matt Williamson), старшего инженерного менеджера Reddit, компания Google Play сотрудничала с Google для обновления своей политики, что позволило ей добиться определенного успеха благодаря своим криптовалютным кошелькам и аватарам NFT. После этого Google Play планирует объединить усилия с отраслевыми партнерами для расширения поддержки приложений на основе блокчейна, в том числе вторичных торговых площадок.

Эти изменения, несомненно, приведут к нарушению игровой экосистемы, однако будет интересно понаблюдать за тем, как другие платформы no-code, такие как AppMaster, известная своим обширным набором инструментов для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, примут и адаптируются к этим новым тенденциям.