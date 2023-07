In einer bedeutenden Änderung der Politik hat Google App-Entwicklern erlaubt, digitale Vermögenswerte in ihre Anwendungen über Google Play, den Marktplatz für mobile Software, einzubinden. Die Ankündigung von Joseph Mills, dem Group Product Manager bei Google, läutet die Ankunft von tokenisierten digitalen Vermögenswerten, einschließlich NFTs, in Spielen ein - eine Entwicklung, die die Spielelandschaft umgestalten könnte.

Um die Nutzer zu schützen, schreiben die überarbeiteten Richtlinien vor, dass Apps offen über digitale Vermögenswerte informieren und keine potenziellen Gewinne aus Spielen oder Handelsaktivitäten anzeigen dürfen. Die Richtlinie verbietet außerdem, dass Apps, die die Google Play-Richtlinie für Glücksspiele, Spiele und Wettbewerbe um echtes Geld nicht einhalten oder die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, Zahlungen für Gewinnchancen auf Vermögenswerte wie NFTs annehmen. Somit fallen alle Mechanismen, die zufällige Blockchain-basierte Gegenstände zum Kauf anbieten, wie z. B. Lootboxen, unter diese Beschränkung. Dies könnte als ein Schritt gesehen werden, um unerfahrene NFT-Investoren vor dem Kauf von tokenisierten Vermögenswerten in dem Glauben zu schützen, riesige Gewinne zu erzielen, eine Strategie, die oft von einigen Unternehmen in diesem Sektor angewendet wird.

Mills merkte an, dass diese Änderungen es Apps und Spielen, die auf Google Play verfügbar sind, ermöglichen würden, "traditionelle Spiele mit benutzereigenen Inhalten" neu zu überdenken. Außerdem könnten sie die Nutzerbindung mit einzigartigen NFT-Belohnungen stärken und so neue Wege bei den Spielerlebnissen beschreiten.

Google erwartet, dass die Nutzer bis zum Sommer dieses Jahres In-App- und Spielerlebnisse mit diesen neuen Verbesserungen erleben werden. Eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern wird dabei helfen, die neue Richtlinie zu prüfen, bevor sie im Laufe des Jahres allgemein für alle Google Play-Entwickler eingeführt wird.

RedditLaut Matt Williamson, Senior Engineering Manager bei Reddit, hat Google Play, das mit seinen Krypto-Wallets und NFT-Avataren einige Erfolge erzielt hat, mit Google zusammengearbeitet, um seine Richtlinien zu aktualisieren. In der Folge plant Google Play, mit Partnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten, um seine Unterstützung für Blockchain-basierte Anwendungen, einschließlich sekundärer Marktplätze, zu verbessern.

Während diese Änderungen zweifellos das Gaming-Ökosystem durcheinanderbringen werden, wird es interessant sein zu beobachten, ob und wie andere no-code -Plattformen wie AppMaster, die für ihr umfassendes Toolset zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bekannt sind, diese aufkommenden Trends annehmen und sich an sie anpassen werden.